Vers des OLED moins chers à produire… sans vrai impact sur le prix final

A TV on a wooden cabinet in a grey living room with a picture of a valley displayed on the screen.

Le coût des dalles OLED a presque été divisé par deux en cinq ans

De nouvelles baisses sont attendues en 2026

Les économies répercutées sur les consommateurs devraient rester relativement modestes

Qu’il s’agisse d’écrans LCD, OLED ou RGB-LED, chaque nouvelle technologie TV débute sa carrière avec des prix vertigineux. La bonne nouvelle, c’est que ces tarifs finissent toujours par baisser, et les téléviseurs OLED n’échappent pas à la règle : leurs prix ont nettement chuté au cours des cinq dernières années, et la tendance devrait se poursuivre sur l’année à venir.

D’après des sources industrielles relayées par FlatpanelsHD, une dalle OLED de 65 pouces produite par LG Display coûtait environ 1 000 dollars en 2020. Ce montant est tombé à 600 dollars en 2024, et pourrait passer sous la barre des 500 dollars d’ici fin 2025. De nouvelles réductions sont attendues en 2026.

Et il ne s’agit pas seulement des modèles 65 pouces. Les dalles de toutes dimensions sont concernées, y compris les plus grandes. Les tarifs des formats 77 et 83 pouces ont d’ailleurs connu une baisse marquée ces derniers mois.

Voilà pour les bonnes nouvelles. Le revers, c’est que ces économies ne seront pas nécessairement répercutées dans leur totalité. Les fabricants doivent encore amortir leurs investissements humains, techniques et immobiliers.

Pourquoi les téléviseurs OLED coûtent moins cher à fabriquer

Changer de technologie d’écran représente un investissement massif. Les fabricants doivent acquérir de nouvelles machines, parfois construire des usines pour les accueillir, former les équipes et améliorer l’efficacité de la production afin de maximiser les rendements et de réduire les pertes. En d’autres termes, les coûts initiaux sont particulièrement élevés.

Avec le temps, ces dépenses commencent à être rentabilisées. Comme l’explique le quotidien coréen Biz Chosun, les efforts d’extension des lignes de production et d’amélioration des rendements menés par LG Display "ont commencé à porter leurs fruits l’année dernière", avec une baisse de 30 % des coûts de fabrication. "L’année prochaine, l’entreprise vise de nouvelles économies grâce à une innovation de conception modifiant l’architecture des pilotes d’affichage", précise le rapport.

Biz Chosun ajoute que cette baisse des coûts pourrait permettre de contrer la menace que représente le RGB LED, présenté comme le successeur potentiel de l’OLED. "Le prix des puces LED qui composent le rétroéclairage RGB représente l’essentiel du coût d’une dalle", indique une source industrielle. "En tenant compte du rétroéclairage et des pilotes, la facture se situe autour de 400 à 600 dollars, soit un coût équivalent, voire supérieur, à celui des panneaux OLED."