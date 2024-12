Le nouveau téléviseur 4K QNED sans fil de LG s'inspire des technologies OLED

LG a annoncé sa gamme de téléviseurs QNED 2025 avant le CES 2025

Les téléviseurs QNED seront disponibles dans des tailles d'écran de 40 à 100 pouces

L'un des modèles, le QNED9M, prendra en charge une connexion True Wireless au boîtier Zero Connect de LG

LG a annoncé aujourd'hui sa nouvelle gamme de téléviseurs QNED evo, en avant-première du CES 2025. Ces nouveaux téléviseurs, disponibles dans des tailles allant de 40 à 100 pouces, intègrent une technologie de transmission sans fil 4K 144 Hz pour les modèles haut de gamme. LG mise également sur l'IA pour ses téléviseurs QNED, avec des améliorations de l'image et du son, ainsi que des fonctionnalités de personnalisation basées sur l'IA via l'interface webOS 25 des smart TV.

Les nouveaux modèles bénéficient d'une technologie exclusive de large gamme de couleurs, baptisée Dynamic QNED Color Solution, qui remplace les quantum dots utilisés dans les modèles précédents. De plus, cette technologie a obtenu la certification Color Volume de l'organisme de test Intertek.

Le modèle QNED9M intègre la technologie True Wireless 4K de LG, une fonctionnalité auparavant réservée aux téléviseurs OLED de la série M. Selon LG, cette technologie repose sur un boîtier Zero Connect qui transmet sans fil des vidéos et des sons en 4K 144 Hz, sans compromis sur la qualité de l'image.

L'utilisation de l'IA est désormais omniprésente dans les meilleurs téléviseurs. Les nouvelles fonctionnalités incluent AI Super Upscaling, AI Picture Pro et AI Sound Pro pour une optimisation automatique de l'image et du son. Une fonctionnalité Dynamic Tone Mapping Pro ajuste la luminosité HDR scène par scène. Enfin, une nouvelle télécommande AI Magic Remote propose un bouton dédié à la recherche assistée de contenus, basée sur un modèle de langage avancé.

Téléviseurs LG QNED 2025

Le LG QNED99 est le modèle phare 8K pour 2025. Il est équipé d'un rétroéclairage mini-LED et du processeur Alpha a9 8K Gen7 de LG.

Le LG QNED92, modèle phare 4K pour 2025, dispose également d'un rétroéclairage mini-LED. Il est doté du processeur Alpha A8 AI Gen2, le même que celui utilisé dans les téléviseurs OLED de la série B de LG.

Le LG QNED9M utilise la technologie de rétroéclairage NanoCell de LG. Il intègre le processeur Alpha a9 4K Gen8, également présent dans les téléviseurs OLED de la série C de LG, et affiche un design ultra fin avec une épaisseur de 16,4 mm. Le QNED9M prend en charge la technologie True Wireless 4K et a obtenu la certification AMD FreeSync Premium pour le gaming.

Le LG QNED85 utilise la même technologie de panneau que le QNED9M, mais sans prise en charge du sans-fil. Ce modèle sera disponible dans une nouvelle taille de 100 pouces, suivant la tendance des téléviseurs de 98 pouces et plus proposés par des marques comme Hisense, TCL et Samsung. Le QNED85 est équipé du processeur Alpha a8 AI 4K Gen2, également utilisé dans les téléviseurs QNED90 et OLED de la série B de LG.

Enfin, le LG QNED82, modèle d'entrée de gamme de la série QNED, offre des caractéristiques similaires à celles du QNED85 et adopte le même design ultra fin que le QNED9M.

Les prix, tailles d'écran spécifiques et disponibilités des téléviseurs QNED 2025 de LG n'ont pas encore été annoncés.