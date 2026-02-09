Ne craquez pas pour un iPad tout de suite : Apple s’apprête à sortir deux modèles bien plus puissants

Apple s’apprêterait à lancer prochainement deux nouvelles tablettes

Il s’agirait de nouveaux modèles dans les gammes iPad et iPad Air

Ces appareils pourraient embarquer de nouvelles puces, mais proposer peu d’autres évolutions

Pour toute personne envisageant l’achat d’un iPad standard ou d’un iPad Air, le moment semble particulièrement mal choisi, car de nouveaux modèles pourraient être lancés très prochainement.

Cette information provient de Mark Gurman, observateur reconnu de l’écosystème Apple, qui affirme dans sa dernière newsletter pour Bloomberg (relayée par MacRumors) que de nouveaux modèles de ces gammes arrivent « bientôt ».

Aucune date précise n’est évoquée, mais l’iPad (2025) et l’iPad Air (2025) avaient tous deux été lancés début mars l’an dernier. Un lancement similaire début mars serait donc cohérent et correspondrait pleinement à la notion de « bientôt ».

Ces nouveaux modèles ne s’annoncent pas comme des évolutions majeures par rapport à leurs prédécesseurs, mais un changement important serait toutefois au programme. Selon Gurman, le prochain iPad serait équipé d’une puce A18, en remplacement de l’A16 Bionic du modèle actuel, tandis que le prochain iPad Air adopterait une puce M4, contre une M3 actuellement.

Une mise à niveau liée à l’IA

Le successeur de l'iPad (2025) pourrait être suffisamment puissant pour l'IA. (Image credit: Jacob Krol/Future)

L’iPad Air serait donc, sans surprise, le plus puissant des deux modèles si ces informations se confirment. Toutefois, l’iPad standard pourrait bénéficier de l’évolution la plus significative, puisque le passage à la puce A18 lui permettrait de prendre en charge Apple Intelligence, ce que l’iPad standard actuel ne peut pas faire. Pour les amateurs d’intelligence artificielle, il s’agit d’un atout majeur, qui contribuerait fortement à pérenniser l’appareil dans le temps.

En dehors des processeurs, peu de changements seraient à prévoir. Les deux tablettes conserveraient une apparence très proche de celle de leurs prédécesseurs et des caractéristiques globalement similaires.

Si cela se confirme, la mise à niveau ne serait sans doute pas indispensable pour les utilisateurs possédant déjà un iPad ou un iPad Air de 2025. En revanche, pour les nouveaux acheteurs ou les personnes utilisant un modèle plus ancien, l’attente pourrait s’avérer pleinement justifiée par rapport aux modèles actuellement disponibles.