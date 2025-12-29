L'iPad d'Apple en 2025 : les hauts, les bas et ce que nous voulons voir en 2026

L’année 2025 restera dans les mémoires comme celle où, alors que l’on attendait encore une vraie Siri dopée à l’IA, Apple a dévoilé des AirPods Pro nouvelle génération, un iPhone ultra-fin, a fait passer ses iPhone Pro à la vitesse supérieure et a lancé des Mac ultra-rapides sous plusieurs formats.

Mais les nouveautés les plus marquantes concernaient sans doute la gamme iPad. Trois nouveaux modèles sont arrivés : l’iPad d’entrée de gamme 11e génération, l’iPad Air avec puce M3 et l’iPad Pro avec puce M5. Côté design, rien de neuf, mais pour paraphraser Bruce Springsteen, l’important cette fois, c’était le moteur, pas la carrosserie.

Ce « moteur » venait des dernières puces Apple Silicon, et la marque a tiré pleinement parti de cette puissance avec ce qui pourrait bien être les plus grands changements jamais apportés à iPadOS. Grâce à une vraie gestion des fenêtres et à l’arrivée de nombreuses fonctions héritées de macOS, iPadOS 26 a véritablement marqué un tournant pour les tablettes Apple en 2025.

Jamais Apple n’avait autant misé sur l’iPad

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Depuis des années, Apple cherche un équilibre avec l’iPad : certains l’utilisent à la fois pour le divertissement et la productivité, d’autres souhaitent qu’il devienne leur unique appareil.

iPadOS 26 a clairement penché du côté de la productivité, avec une vraie barre de menus et un dock, une gestion du multitâche plus souple, fiable et personnalisable, une refonte majeure de l’app Fichiers, et la prise en charge des tâches en arrière-plan. L’ensemble est plus proche de macOS que jamais, avec ses boutons rouge, jaune et vert pour fermer, réduire ou agrandir une fenêtre, et une barre de menu tout droit sortie d’un Mac. Résultat : une expérience proche de celle du Mac, dans un format plus nomade, offrant des usages uniques et, surtout, une grande souplesse d’interaction.

L’iPad se pilote au doigt, avec un trackpad, un Apple Pencil ou même une souris connectée. Une polyvalence impressionnante, mais vu jusqu’où Apple avait poussé les performances – on se souvient du nouvel iPad Pro lancé en 2024 avec la puce M4, avant même son arrivée sur Mac – une refonte logicielle solide s’imposait. Ce chantier était déjà bien avancé depuis longtemps.

iPadOS 26 est sorti en septembre 2025 avec la majorité des fonctions promises. Il a été testé sur un large éventail de modèles, allant de la 9e génération d’iPad d’entrée de gamme à toute la gamme actuelle (11e Gen, mini, Air et Pro). Et même si les modèles les plus anciens restent techniquement plus limités que les derniers, les améliorations logicielles ont contribué à gommer ces différences en matière d’expérience utilisateur.

Dès la phase bêta, il était clair que cette mise à jour avait été pensée spécifiquement pour l’iPad, fidèle à l’esprit Apple. Il ne s’agissait pas de tout chambouler, mais plutôt d’introduire une gestion des fenêtres familière, facile à prendre en main. En parallèle, certaines fonctionnalités plus avancées répondaient aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.

Une gamme qui gagne en puissance

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Tous les iPad lancés cette année ont été testés, et un point commun se dégage : des gains de vitesse notables – à tel point que la différence avec les modèles Pro devient moins évidente. L’iPad Air, proposé en deux tailles, s’impose comme un vrai bijou, même s’il n’est pas aussi fin que l’iPad Pro.

En version 11 ou 13 pouces, avec des coloris dynamiques, une belle autonomie, la compatibilité avec des accessoires-clés comme le Magic Keyboard et l’Apple Pencil, et la puce M3 à l’intérieur, il représente une excellente option pour celles et ceux qui souhaitent un format large sans payer le prix du Pro, sans forcément en faire leur appareil principal.

Un modèle puissant, que l’on retrouve facilement en main, même après avoir testé l’iPad Pro de dernière génération avec puce M5. À moins d’avoir besoin de l’OLED ou de Face ID – qui, espérons-le, gagnera plus de modèles – tout est question de budget.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Et il faut aussi compter avec l’iPad 11e génération. Mis à part quelques particularités autour de l’Apple Pencil, c’est un excellent modèle, sans doute le plus adapté au plus grand nombre. Sa puce A16 Bionic lui assure assez de marge pour le travail comme pour les loisirs. Certes, il n’est pas compatible avec Apple Intelligence, mais dans ce cas précis, ce n’est pas un critère essentiel. Il coche les cases attendues pour un iPad, à un tarif accessible.

L’iPad mini, lui, n’a pas été mis à jour. Le rêve d’un écran OLED à ce format reste donc en suspens. Mais même ce modèle prend en charge le nouveau système de fenêtres d’iPadOS 26, ce qui donne encore plus de sens à l’idée d’un Magic Keyboard. Un appel du pied à Apple, clairement.

iPad A16 review: still one of the best tablets you can buy, even without Apple Intelligence - YouTube Watch On

Et en 2026 ?

Difficile de prédire l’avenir, mais les rumeurs autour d’Apple donnent quelques pistes sur 2026, et les choix de cette année aident à se projeter. Il est probable que l’iPad d’entrée de gamme 12e génération arrive l’an prochain, sans révolution à prévoir.

La vraie nouveauté pourrait venir d’une meilleure puce A-series, plus efficace et compatible avec Apple Intelligence. Avec un peu de chance, la prochaine version d’iPadOS intégrera enfin une Siri dopée à l’IA. Du côté de l’iPad Air, peu de changements en dehors de l’ajout probable de la puce M4, tout en conservant le même design et les mêmes fonctions.

Ce serait donc une copie conforme de la stratégie d’Apple sur les mises à jour iPad observée ces deux dernières années. D’après Mark Gurman (Bloomberg), les nouveaux modèles d’iPad d’entrée de gamme et d’iPad Air devraient être lancés courant 2026.

Mais le modèle qui pourrait vraiment créer la surprise est un iPad mini revisité, avec une nouvelle puce, un design revu et un écran OLED. Son arrivée ne serait pas attendue avant la seconde moitié de l’année, et certaines sources évoquent même une coque plus résistante à l’eau.

Ce plus petit iPad serait probablement la nouveauté la plus excitante de l’année, tandis que l’iPad Pro pourrait recevoir une nouvelle puce, mais sans refonte majeure du design avant 2027, selon les informations récentes.

Les vraies avancées pourraient venir du côté logiciel, avec une version d’iPadOS encore plus affinée et de nouvelles fonctions, notamment plus de liberté autour de la gestion des fenêtres. Ce serait l’un des leviers les plus forts pour améliorer l’expérience utilisateur et inciter à la mise à jour.

Et si Tim Cook tend l’oreille, espérons que la liste des modèles compatibles avec les futures versions reste large. Ce point a fortement contribué au succès d’iPadOS 26 et, plus globalement, de la gamme iPad en 2025.