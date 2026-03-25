OpenAI prépare une “super app” qui pourrait centraliser toute votre vie numérique

OpenAI reconnaît que la multiplication actuelle de ses outils complique la compréhension de l’IA pour les clients

Une nouvelle « superapp », dirigée par Fidji Simo, pourrait réunir tous les outils d’OpenAI dans une seule interface

La superapp pourrait offrir un aperçu de l’IA agentique de nouvelle génération, face à la concurrence d’Anthropic

OpenAI envisagerait de lancer une nouvelle « superapp » de bureau regroupant l’ensemble de ses outils au sein d’une seule application, remplaçant ainsi les trois applications distinctes actuellement disponibles pour ChatGPT, Atlas et Codex.

L’entreprise souhaite faciliter l’accès à des outils d’IA puissants depuis un point d’entrée unique, en simplifiant l’expérience utilisateur et en supprimant la nécessité de choisir quelle application ouvrir.

Dans le cadre de cette unification, OpenAI pourrait également chercher à renforcer l’autonomie de ses outils, en faisant évoluer Codex vers un véritable agent d’IA capable de prendre en charge d’autres tâches, comme l’analyse de données, et non plus seulement la programmation.

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ChatGPT, Atlas et Codex pourraient devenir une seule « superapp »

Selon un article du Wall Street Journal, Fidji Simo, directrice des applications, pourrait superviser cette transformation. Le président Greg Brockman devrait également contribuer à piloter ce changement, a indiqué un porte-parole au journal.

Plus largement, cette évolution intervient après une année particulièrement chargée pour OpenAI, marquée par le lancement d’une série de produits autonomes qui ont contribué à la dispersion des outils, alors même que l’IA est censée simplifier ce type de complexité.

« Nous avons réalisé que nous dispersions nos efforts sur trop d’applications et de piles technologiques, et que nous devons simplifier notre organisation », a écrit Fidji Simo dans une note interne partagée par le Wall Street Journal.

Le créateur de ChatGPT est toutefois conscient de la concurrence intense exercée par Anthropic, qui a récemment lancé des fonctionnalités agentiques via Claude Cowork afin d’agir pour le compte des utilisateurs.

En regroupant tous ses outils d’IA au sein d’une seule application, l’entreprise ne facilite pas seulement leur accès pour les utilisateurs, elle contraint également ses équipes à mieux s’aligner, favorisant ainsi une approche produit plus cohérente.

« C’est l’occasion d’associer l’application et la marque d’IA grand public les plus fortes à l’application agentique la plus avancée, et de tirer parti de notre échelle grand public pour mettre les capacités agentiques à la portée de tous », a conclu Fidji Simo.