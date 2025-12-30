LG sort un écran 5K si lumineux qu’il menace le trône d’Apple

Le moniteur ultralarge 5K de 39 pouces de LG Display utilise une dalle affichant une résolution de 5120 x 2160 pixels

Le panneau WOLED dispose de la certification DisplayHDR True Black 500

LG Display confirme que la dalle de 39 pouces adopte une véritable structure de sous-pixels en bandes RGB

LG Display prépare un moniteur ultralarge incurvé de 39 pouces avec une résolution 5K2K de 5120 x 2160 pixels, le plaçant dans la catégorie actuelle des écrans 5K.

À cette taille, l’écran atteint une densité estimée à environ 142 ppp, soit un niveau proche de celui des moniteurs 4K de 31,5 pouces déjà disponibles, sans apport net en termes de netteté.

LG Display a confirmé que ce modèle professionnel repose sur son architecture Tandem WOLED, auparavant désignée sous le nom de Tandem RGB de quatrième génération.

Luminosité cible et technologie de dalle

L’écran atteint un pic de luminosité maximal de 1500 nits sur une faible moyenne d’image, ce qui le rapproche des références du secteur comme le Pro Display XDR d’Apple.

La dalle devrait bénéficier de la certification DisplayHDR True Black 500 et utiliser une structure de sous-pixels RGB classique, ce qui influence le rendu des textes et la reproduction des couleurs sur les écrans de bureau.

LG Display n’a pas encore précisé les caractéristiques mécaniques, mais les éléments présentés laissent penser à une courbure plus douce que celle des modèles 800R utilisés sur les écrans incurvés de 34 et 39 pouces précédents.

Une courbure réduite aurait un impact sur l’ergonomie du poste de travail et le confort visuel, surtout à cette largeur, bien qu’aucun rayon définitif n’ait été confirmé.

La taille de cet écran le positionne entre les moniteurs ultralarges dédiés à la productivité et les modèles plus grands favorisant une immersion accrue grâce à la courbure.

En parallèle du modèle 5K de 39 pouces, LG Display mentionne également un panneau UltraHD de 27 pouces exploitant la même technologie WOLED, marquant son premier modèle 4K dans ce format.

Cette stratégie répond à la pression concurrentielle exercée par les dalles QD-OLED de Samsung Display, déjà bien implantées dans ce segment.

LG Display n’a pas communiqué d’information sur le taux de rafraîchissement ou les capacités double mode de ces panneaux, ce qui laisse la question des performances en suspens.

Une courte vidéo promotionnelle présentant la feuille de route Tandem WOLED de LG Display pour 2026 a révélé ces écrans en avant-première, avec des précisions apportées ultérieurement.

Aucun tarif n’a été annoncé, mais les comparaisons avec les modèles 5K actuels de la marque et le moniteur de référence 6K d’Apple laissent penser que le prix final ne devrait pas atteindre les 5000 dollars.

Cependant, cette estimation reste purement spéculative tant que LG Display n’aura pas communiqué l’intégralité des caractéristiques techniques et des conditions commerciales.

Via TFT Central