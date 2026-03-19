Exclusif : ce MacBook Neo à 699 € dépasse un PC Dell à 1 499 € sur les benchmarks Windows 11

Le MacBook Neo, tout comme le Mac mini, constitue l’option informatique la plus abordable d’Apple, à seulement 699 €. Pourtant, il s’agit d’un appareil redoutablement performant, peut-être même d’un produit générationnel. Pourquoi ? Une question restait en suspens : comment se comporterait-il avec Windows 11 exécuté dans une machine virtuelle ?

La question a été posée à l’équipe de Parallels afin d’évaluer les performances d’un Neo équipé de Windows. Les résultats ont été surprenants.

Les attentes restaient modérées au vu des spécifications limitées du Mac Neo. Il repose sur un matériel proche de celui de l’iPhone 16 Pro Max : une puce Apple A18 Pro à six cœurs, 256 Go de stockage et 8 Go de mémoire unifiée.

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Face à un Dell Pro 14 à 1 499,00 € (Intel Core Ultra 5 235U à 2,00 GHz, 10 cœurs, 16 Go de RAM, exécutant Windows 11 build 26200 en natif), un MacBook Neo faisant tourner Windows 11 (build 26200) virtualisé avec six vCPU et 6 Go de vRAM via Parallels Desktop 26 a affiché environ 20 % de performances supplémentaires en mono-cœur par rapport au Dell fonctionnant en natif.

Ces résultats proviennent de cinq suites de benchmarks reconnues : Geekbench, PassMark, 3DMark, PCMark, Blender et Unigine. Les données brutes ont été demandées à Parallels et l’article sera mis à jour dès leur réception.

Pour les charges de travail bureautiques classiques, les performances globales restent environ 20 % inférieures à celles de Windows 11 en natif sur l’ordinateur Dell.

Selon Parallels, le système « reste réactif et pratique », ce qui signifie qu’il devrait être suffisamment rapide pour un usage quotidien. L’éditeur précise également que « cette configuration fonctionne bien pour la bureautique standard (Microsoft Office, e-mail, calendrier), les applications web et outils basés sur navigateur, les logiciels professionnels, ainsi que le développement léger et les tests ».

Des réserves évidentes subsistent : il faut acheter une licence Parallels ainsi qu’une licence Windows 11, et des tests plus approfondis seraient nécessaires. Il est à espérer que d’autres confrères mèneront ces évaluations complémentaires.

Apple ne fait que commencer

Il est difficile de surestimer l’importance de ces résultats.

Un ordinateur portable Apple qui n’a jamais été conçu pour exécuter Windows 11 se montre capable de faire fonctionner le système phare de Microsoft dans une machine virtuelle, avec de meilleures performances qu’un ordinateur Dell conçu pour l’exécuter en natif.

Non seulement le Dell est nettement plus cher, mais son processeur est également censé être plus puissant. Ce constat illustre les bénéfices d’une plateforme verticalement intégrée, domaine qu’Apple maîtrise depuis l’abandon d’Intel et de Samsung sur ses gammes Mac et iPhone.

Maîtriser à la fois le matériel et le logiciel permet d’obtenir des résultats spectaculaires.

La démonstration est impressionnante, et Apple comme Parallels méritent d’être salués pour cette réussite. Il est encore trop tôt pour affirmer que les ordinateurs portables Windows sont menacés, mais il est probable qu’Apple en écoule des millions au cours de l’exercice en cours. Pourrait-il devenir l’ordinateur le plus vendu de l’histoire d’Apple ? Rien ne permet d’écarter cette hypothèse.

Matt Hanson, qui a testé le MacBook Neo pour TechRadar, a déclaré : « Même si Windows 11 n’est pas recommandé comme système principal sur le MacBook Neo, les performances natives de macOS restant supérieures, l’ordinateur portable abordable d’Apple envoie un signal clair aux fabricants d’ordinateurs d’entrée de gamme et de Chromebooks. Il n’est pas parfait, mais ses performances, sa qualité de fabrication et son design font qu’il n’y a pratiquement pas d’alternative si l’on cherche un portable à moins de 700 € : il faut acheter le MacBook Neo. »

Matt lui a attribué la note de 4,5 sur 5, citant la présence de ports USB 2.0, l’absence de rétroéclairage du clavier et la mémoire vive limitée comme seuls véritables défauts d’un ordinateur par ailleurs remarquable.