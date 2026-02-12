Éliminez les risques futurs et passez aux Copilot+ PC de Dell

Tous les PC IA ne se valent pas. Cet eGuide explique la différence entre les PC IA d’entrée de gamme dotés de NPUs moins puissants et les systèmes avancés offrant plus de 40 TOPS de puissance de traitement Intel Core Ultra. Alors que les PC IA basiques peuvent gérer des tâches simples comme le floutage d’arrière‑plan ou la transcription vocale, les appareils dépassant 40 TOPS sont conçus pour des charges de travail plus exigeantes et simultanées, telles que l’exécution de modèles de langage locaux, les traductions en temps réel et la surveillance de sécurité avancée.

En savoir plus sur les solutions Dell Technologies équipées du Processeurs Intel® Core™ Ultra.