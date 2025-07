Selon des benchmarks, les performances des puces iPhone ont été multipliées par 385 depuis le lancement de 2007

Les puces A17 et A18 intégrées aux modèles iPhone 16 prolongent la tendance d’Apple vers un équilibre entre puissance et efficacité

La prochaine génération d’iPhone pourrait porter les performances CPU au-delà d’un facteur 500 par rapport au processeur d’origine

Une nouvelle analyse publiée par PC Watch a comparé l’évolution des performances des puces des iPhone au fil du temps. Résultat : depuis le tout premier modèle sorti en 2007, les performances du CPU ont été multipliées par 384,9.

Pour parvenir à cette estimation, les chercheurs se sont appuyés sur les données de Geekbench pour chaque génération, et ont calculé un taux moyen d’amélioration annuel avoisinant les 40 %.

En suivant cette trajectoire, l’iPhone 17 Pro attendu fin 2025 pourrait franchir le seuil symbolique des 500 fois plus de performances.

Davantage axé sur la performance

L’iPhone original, présenté par Steve Jobs en 2007, fonctionnait avec un SoC Samsung basé sur l’architecture ARM11. Ce processeur affichait une fréquence annoncée de 620 MHz mais tournait en réalité à seulement 412 MHz.

Avec l’iPhone 3GS lancé deux ans plus tard, Apple adopte un CPU Samsung Cortex-A8 (référence APL0298C05), amorçant un virage vers une conception plus axée sur la puissance.

En 2013, l’iPhone 5s devient le premier smartphone équipé d’un processeur 64 bits, l’Apple A7 (nommé Cyclone), propulsant Apple en tête de l’industrie mobile à l’époque.

La philosophie de conception d’Apple privilégie depuis longtemps l’équilibre entre puissance de calcul et efficacité énergétique. Alors que les fabricants Android ont misé sur des puces à huit ou dix cœurs, Apple reste fidèle depuis 2017 à une architecture à six cœurs, composée de deux cœurs haute performance et de quatre cœurs économes.

Et malgré cette approche plus modeste sur le papier, les performances d’Apple en simple comme en multi-cœur restent systématiquement en haut du classement.

Les iPhone 16 et 16 Pro, sortis en 2024, poursuivent cette logique. Les modèles standards embarquent la puce A17 Bionic gravée en 3 nm et ont dépassé les 8100 points sur Geekbench 6, selon PC Watch. Les modèles Pro utilisent la puce A18 Bionic, qui franchit les 8500 points et dépasse les 4 GHz de fréquence.

À titre de comparaison, l’iPhone 13 Pro Max sorti en 2021 atteignait environ 5700 points sur le même test, ce qui correspond à un gain de 50 % en trois ans.

Depuis 2007, l’évolution des performances est donc spectaculaire. Il convient toutefois de souligner certaines limites méthodologiques, notamment pour les anciens modèles. Les résultats incluent en effet des conversions estimées pour les premiers iPhone, qui ne peuvent pas être testés sur les benchmarks actuels.