Une fuite du supposé iPhone Ultra pliable d’Apple fait grincer des dents, avec une expérience jugée en retrait

Une maquette factice de l’iPhone Ultra d’Apple aurait fuité

Elle a été examinée par le YouTuber populaire Unbox Therapy

La vidéo passe en revue de nombreux aspects de l’appareil supposé

L’iPhone pliant d’Apple, qui serait baptisé iPhone Ultra, est sans doute l’un des secrets les moins bien gardés du secteur technologique à ce stade, tant les fuites et rumeurs se sont multipliées. La dernière en date met en scène ce qui serait des unités factices du smartphone.

Celles-ci proviennent du YouTuber populaire Unbox Therapy, qui a analysé ces modèles en détail dans une nouvelle vidéo publiée sur sa chaîne, en évoquant différents aspects de l’appareil.

Il y est noté que les boutons de volume se situent sur la partie supérieure du téléphone, tandis que les haut-parleurs sont placés dans des coins opposés en diagonale. À l’arrière, on distingue ce qui semble être deux capteurs photo intégrés dans le traditionnel « bloc photo » d’Apple.

En ce qui concerne le format, l’unité factice de l’iPhone Ultra apparaît comme un large rectangle une fois pliée, avec des proportions rappelant celles d’un passeport, et adopte davantage l’allure d’une tablette classique lorsqu’elle est dépliée. La charnière verticale signifie que l’iPhone s’ouvre comme un livre, et non selon un design à clapet comme certains des meilleurs téléphones pliants, ce qui correspond aux rumeurs précédentes concernant la stratégie d’Apple.

Unbox Therapy décrit cette forme comme « tellement étrange, ce format. C’est étrange ». Comparé au Google Pixel Fold, l’iPhone Ultra paraît assez différent, avec une hauteur plus réduite mais une largeur légèrement plus importante. Toutefois, cela abaisse le centre de gravité et rend l’appareil « stable » et non déséquilibré vers le haut une fois ouvert, selon Unbox Therapy.

Une autre raison de ce design pourrait être que le format une fois plié adopte un ratio similaire à celui d’un iPad, ce qui faciliterait l’adaptation des applications par les développeurs vers ce nouveau téléphone.

« Une régression majeure »

Image 1 of 7 (Image credit: Unbox Therapy) (Image credit: Unbox Therapy) (Image credit: Unbox Therapy) (Image credit: Unbox Therapy) (Image credit: Unbox Therapy) (Image credit: Unbox Therapy) (Image credit: Unbox Therapy)

Concernant ses dimensions, l’appareil mesure 117,71 mm de hauteur et 84,27 mm de largeur lorsqu’il est plié. Son épaisseur est de 5,24 mm lorsqu’il est déplié, soit une valeur proche de celle de l’iPhone Air. Une fois plié, il atteint 11,02 mm à son point le plus fin et 16,57 mm au niveau du bloc photo.

À ce sujet, Unbox Therapy observe que le bloc photo est « énorme », au point que poser le téléphone sur une table crée une sorte de « rampe » importante, rendant l’appareil particulièrement instable lorsqu’on le touche. Il pourrait même devenir un « champion du vacillement », note Unbox Therapy avec ironie.

Fait intéressant, Unbox Therapy estime qu’Apple conçoit l’iPhone Ultra pour être utilisé principalement en position dépliée. Cette conviction est telle que le format plié est décrit comme quelque chose qui « donne l’impression d’une régression majeure par rapport à l’expérience actuelle sur iPhone ».

Avec une hauteur réduite et une épaisseur accrue par rapport aux meilleurs iPhone du moment, l’appareil replié semble compromis, selon Unbox Therapy. C’est lorsqu’il est déplié que le produit révèle réellement son potentiel.

Il convient de rappeler que l’appareil testé par Unbox Therapy serait une unité factice et ne refléterait donc pas à 100 % ce qu’Apple pourrait commercialiser, même s’il s’agit d’un modèle authentique. Les unités factices servent à donner une idée générale de l’apparence et de la prise en main du produit final, mais des éléments essentiels comme les haut-parleurs, le logiciel, les appareils photo et bien d’autres aspects peuvent varier ou être totalement absents.

Il faut donc considérer la vidéo d’Unbox Therapy avec prudence. Si elle peut donner une indication sur les grandes lignes de ce qu’Apple pourrait dévoiler plus tard cette année, des différences, importantes comme mineures, apparaîtront sans doute entre cette maquette et le produit officiellement présenté.

Néanmoins, compte tenu du fait qu’Apple se trouve derrière ce produit et au vu du branding supposé « Ultra » ainsi que d’un prix qui dépasserait les 2 000 euros, il est permis d’attendre un appareil susceptible de devenir rapidement l’un des meilleurs téléphones pliants du marché. La réponse définitive interviendra lors de la présentation officielle de l’iPhone Ultra, attendue plus tard dans l’année.