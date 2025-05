Galaxy S25 Edge : un lancement imminent ? Samsung donne rendez-vous le 12 mai

Le prochain Galaxy Unpacked de Samsung sera un événement entièrement virtuel le 12 mai 2025

L’invitation laisse entrevoir un smartphone ultra-fin, accompagné du slogan « Beyond slim »

Tout indique qu’il s’agira de la présentation officielle du Galaxy S25 Edge, équipé d’un capteur grand-angle de 200 Mpx

Depuis que Samsung a présenté la variante ultra-fine de la famille Galaxy S25 lors de son Unpacked de janvier 2025, puis emmené le Galaxy S25 Edge en tournée mondiale avec une étape remarquée au MWC, beaucoup attendaient d’en savoir plus. C’est désormais chose faite.

Samsung vient de publier les invitations pour son prochain Galaxy Unpacked, un événement 100 % virtuel centré sur un seul objectif : le Galaxy S25 Edge. Malgré son design ultra-mince – encore plus fin que les 7,2 mm du Galaxy S25 – l’appareil s’affiche clairement au centre de l’invitation.

L’image montre, sous un voile, la silhouette extrêmement fine du smartphone. À gauche figure la mention « Beyond slim », et à droite « 12 mai 2025, en direct sur samsung.com ».

Le message est limpide : Samsung diffusera ce Galaxy Unpacked à 2h du matin (heure de Paris) en direct sur son site et sur YouTube.

Un billet publié sur le blog de Samsung en dit plus sur cette nouveauté de la gamme Galaxy S et confirme même son nom : Galaxy S25 Edge. Le constructeur y affirme : « Ce smartphone est bien plus qu’un simple modèle fin. »

Samsung promet des performances de haut niveau avec une portabilité supérieure, le tout sans compromis apparent.

Le billet confirme aussi l’une des spécifications les plus attendues : « Malgré sa finesse, le Galaxy S25 Edge conserve l’expérience photographique emblématique de la gamme Galaxy grâce à un capteur grand-angle de 200 Mpx, offrant des capacités professionnelles pour capturer le monde avec précision. » Il s’agit du même capteur que celui intégré au Galaxy S25 Ultra.

Samsung insiste sur l’ingénierie poussée nécessaire pour faire exister ce modèle Edge, sans sacrifier les standards de la gamme Galaxy S. Une large partie de l’événement du 12 mai devrait revenir sur cette prouesse technique.

Le Galaxy S25 Edge devrait être commercialisé à un tarif premium, vraisemblablement au-dessus de 1 000 euros. Il devrait embarquer la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, à l’instar des autres modèles de la gamme.

On s’attend également à une configuration avec 12 Go de RAM, de quoi garantir fluidité et réactivité. En revanche, la capacité de la batterie reste inconnue à ce jour, étant donné la finesse extrême de l’appareil.

Les dernières rumeurs évoquent une structure en titane, un poids plume de 163 grammes et une épaisseur de seulement 5,85 millimètres. L’écran AMOLED mesurerait 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz – des éléments en phase avec les précédents rapports.

La bonne nouvelle, c’est que tout cela devient officiel dans quelques jours. Samsung s’apprête à tout dévoiler sur le Galaxy S25 Edge, qui pourrait bien inaugurer une nouvelle catégorie de smartphones : les modèles ultra-fins et premium, pensés pour un large public.

Samsung prend ainsi de vitesse Apple, avant même que le très attendu iPhone 17 Air ne fasse son apparition.

