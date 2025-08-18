Vers un Galaxy S26 plus endurant grâce à une nouvelle batterie

De nouvelles informations sur le Galaxy S26 ont fuité

Un écran de 6,27 pouces et une batterie de 4 300 mAh sont attendus

Le téléphone pourrait être lancé en janvier

Si Samsung respecte son calendrier habituel, la série Galaxy S26 sera dévoilée en janvier 2026. De premières fuites viennent d’ailleurs de révéler deux caractéristiques clés du modèle de base.

Selon le leaker réputé Digital Chat Station (relayé par Wccftech), le Galaxy S26 standard serait équipé d’un écran de 6,27 pouces et d’une batterie de 4 300 mAh. Ces deux éléments marquent une progression par rapport au modèle actuel.

Le Samsung Galaxy S25 propose en effet un écran de 6,2 pouces et une batterie de 4 000 mAh, soit les mêmes caractéristiques que celles du Galaxy S24 l’année précédente. Il aura donc fallu attendre pour voir une capacité accrue arriver enfin sur le modèle le plus abordable.

Bien sûr, il reste difficile de mesurer l’impact réel de ce gain de capacité sur l’autonomie, puisque d’autres paramètres entrent en jeu, mais cette évolution ne pourra qu’être bénéfique.

Samsung vers une version Pro ?

Galaxy S26 Pro 👀 • 6.27-inch display• 4300mAh batteryFinally the vanilla models gets the battery upgrade as Galaxy S25 has 4000mAh battery capacityAugust 16, 2025

La rumeur a également été reprise par un autre leaker reconnu, Tarun Vats, qui mentionne le nom de Galaxy S26 Pro. Plusieurs spéculations antérieures laissaient déjà entendre que le Galaxy S26 standard pourrait adopter l’appellation Pro l’an prochain.

D’autres fuites suggèrent par ailleurs que le Galaxy S25 Plus serait le dernier modèle de cette gamme spécifique. La série 2026 pourrait donc se décliner en Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge et Galaxy S26 Ultra.

Comme souvent, c’est sans doute la version Ultra qui profitera des évolutions les plus notables par rapport aux modèles actuels. Les rumeurs évoquent déjà des améliorations du côté de la photo et de la vitesse de charge.

De nouvelles informations sur ces trois modèles devraient circuler d’ici janvier 2026. En attendant, c’est surtout le lancement du Google Pixel 10, prévu cette semaine, qui pourrait relever encore le niveau des meilleurs smartphones Android.