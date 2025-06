Samsung serait sur le point de conclure un accord avec Perplexity

Cet accord pourrait être officialisé cette année, avec pour conséquence le remplacement de Gemini par Perplexity en tant qu’assistant IA par défaut du Galaxy S26

L’impact de cet accord sur la présence de Gemini dans les smartphones Samsung reste encore flou

Actuellement, Google Gemini reste l’assistant IA standard des téléphones Android, et Samsung l’a fortement intégré à ses appareils. Mais ce partenariat pourrait toucher à sa fin.

D’après un article payant de Bloomberg relayé par Android Police, Samsung serait proche d’un accord avec Perplexity, qui verrait l’intégration de l’assistant IA de ce dernier dans les téléphones de la marque coréenne.

L’accord pourrait être annoncé d’ici la fin de l’année, mais l’arrivée de Perplexity sur les meilleurs modèles de Samsung ne serait pas prévue avant début 2026. Samsung souhaiterait en faire l’assistant IA par défaut sur la série Galaxy S26.

(Image credit: Perplexity)

Intégration poussée

L’accord en discussion inclurait l’installation automatique de l’application Perplexity sur les téléphones concernés, ainsi que l’intégration de certaines de ses fonctionnalités au sein du navigateur Samsung Internet. Des discussions seraient également en cours pour intégrer la technologie de Perplexity à l’assistant Bixby, bien que cela semble moins certain à ce stade.

Au-delà de cet accord, des échanges auraient lieu entre Samsung et Perplexity autour de la création de systèmes d’exploitation boostés à l’IA, avec des agents capables d’exploiter les fonctions de Perplexity et d’autres assistants intelligents. Ce projet paraît toutefois encore lointain, s’il voit le jour.

L’avenir du partenariat entre Samsung et Google reste incertain. Si Perplexity devient l’option par défaut sur la série Galaxy S26 – et potentiellement sur d’autres modèles – l’assistant Gemini risquerait d’être relégué au second plan.

Cela ne signifierait pas pour autant la disparition totale des fonctionnalités Gemini présentes sur les Galaxy S25. Les utilisateurs pourraient simplement avoir accès à plusieurs services d’intelligence artificielle.

Si une annonce officielle se profile bien cette année, il devrait être possible d’en savoir plus très bientôt.