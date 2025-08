Le Galaxy S26 pourrait bien corriger un vieux défaut des smartphones Samsung

Le Galaxy S26 pourrait bénéficier d’une amélioration de la technologie NFC

Cela rendrait les paiements mobiles plus fluides

Le lancement de la gamme Galaxy S26 est attendu pour janvier 2026

Il resterait environ cinq mois avant le lancement de la série Galaxy S26, si Samsung conserve son calendrier habituel en 2026. La dernière fuite en date évoque une amélioration bienvenue pour les paiements sans contact.

D’après le média sud-coréen ETNews, relayé par SamMobile, Samsung prévoirait d’améliorer la technologie de communication en champ proche (NFC) sur ses prochains modèles haut de gamme – une technologie qui permet d’effectuer des paiements en face-à-face sur tous les smartphones récents.

Selon le rapport, un second capteur NFC serait placé en haut de l’appareil, en complément de celui situé près du bloc photo à l’arrière. Cela devrait faciliter le bon positionnement du téléphone au moment du paiement et réduire les risques de mauvaise détection.

Cette évolution placerait la série Galaxy au même niveau que les derniers iPhones, comme l’iPhone 16. Les téléphones d’Apple disposent déjà d’un double système de ce type, et plusieurs brevets liés à cette technologie sont détenus par la marque. Samsung aurait tout juste réussi à contourner ces restrictions.

Une meilleure fiabilité de connexion

Les paiements NFC continuent d'augmenter en nombre.

Ce changement peut sembler mineur par rapport à d’autres composants comme les processeurs, les batteries ou les appareils photo. Pourtant, avec l’essor des paiements sans contact à travers le monde, il s’agit d’une amélioration qui devrait être très bien accueillie.

Sur les smartphones Samsung actuels, les paiements mobiles fonctionnent globalement sans problème. Toutefois, la présence d’une seule antenne NFC peut parfois entraîner une mauvaise détection. Ce défaut devrait disparaître avec le Galaxy S26.

Cela dit, rien n’est encore confirmé officiellement. D’autres rumeurs concernant la série Galaxy S26 font état d’améliorations au niveau de la recharge et de la qualité photo. Le modèle Edge pourrait également remplacer totalement la version Plus dès l’an prochain.

Samsung a récemment dévoilé ses derniers smartphones pliants haut de gamme, et ces appareils pourraient donner un aperçu des lignes et fonctions attendues sur le Galaxy S26. Le test complet du Galaxy Z Fold 7 et du Galaxy Z Flip 7 permet d’en savoir plus sur ces modèles.