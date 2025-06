Une fuite d'unité factice pourrait dévoiler l'épaisseur exacte du Galaxy Z Fold 7

Le violet et le vert seraient en lice pour l’iPhone 17

Apple n’a pas encore tranché quant à la couleur retenue

Les téléphones devraient être lancés en septembre

Depuis quelque temps, des rumeurs circulent au sujet de l’extrême finesse du Samsung Galaxy Z Fold 7 – et une vidéo fuite récemment, censée montrer une maquette factice de l’appareil pliable, vient renforcer cette impression de finesse.

Cette vidéo est publiée par TheSinza sur YouTube (via 9to5Google), et la maquette est comparée directement aux modèles pliables actuels de Samsung en termes d’épaisseur et de dimensions, notamment le Galaxy Z Fold 6.

Ces maquettes apparaissent souvent avant les lancements de téléphones, et s’appuient sur des plans et des informations issues de la chaîne d’approvisionnement. Elles ne fonctionnent pas comme de vrais téléphones, mais servent d’outils pratiques pour les fabricants d’accessoires qui préparent leur sortie.

D’après cette nouvelle vidéo, le Galaxy Z Fold 7 mesurerait 4,5 mm une fois déplié, ce qui le rendrait nettement plus fin que son prédécesseur (5,6 mm), sans pour autant battre le record détenu par le Oppo Find N5 (4,21 mm).

Des rumeurs persistantes

Les spéculations sur la finesse exceptionnelle du Samsung Galaxy Z Fold 7 circulent depuis l’an dernier, et même si rien n’est confirmé tant que l’appareil n’est pas officialisé, il serait surprenant qu’il ne perde pas quelques millimètres par rapport au modèle 2024.

Pas plus tard qu’hier, de nouveaux rendus fuité de cet appareil montraient une fois encore à quel point il devrait être fin, de face comme de dos – tout en laissant penser que le bloc caméra pourrait être particulièrement proéminent.

La qualité de l’appareil photo reste toujours un défi pour les téléphones très fins, tout comme l’autonomie. Selon la rumeur, Samsung aurait prévu une technologie de batterie nouvelle génération afin de garantir une bonne autonomie malgré la réduction de l’espace disponible.

Une date de sortie a également fuité : le Galaxy Z Fold 7 de Samsung devrait être dévoilé le mercredi 9 juillet. Lors de cet événement, seraient aussi présentés le Galaxy Z Flip 7 ainsi qu’au moins une montre Galaxy Watch 8.