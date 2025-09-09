Samsung prépare un tri-fold et une nouvelle fuite montre son mécanisme inédit

Les derniers modèles pliables de Samsung, le Z Fold 7 et le Z Flip 7

Une nouvelle fuite sur le Samsung tri-fold est apparue

Elle montre le mécanisme de pliage vers l’intérieur du téléphone

L’appareil pourrait être dévoilé d’ici la fin du mois

Depuis sa première présentation en janvier, le public attend avec impatience la révélation officielle du smartphone pliable tri-fold de Samsung. L’attente pourrait bientôt prendre fin, car une nouvelle fuite donne un aperçu du fonctionnement de son mécanisme.

La fuite provient d’une animation vidéo intégrée dans One UI 8, publiée par @TechHighest et relayée par 9to5Google. Cette même source avait déjà partagé d’autres visuels du tri-fold, détaillant son design et évoquant certaines de ses principales caractéristiques.

Ce nouvel élément semble confirmer le choix d’une charnière en forme de U et d’un pliage vers l’intérieur. Ce mécanisme diffère de celui adopté par le Huawei Mate XT, qui utilise une structure en forme de S. Dans ce cas, une partie de l’écran principal sert aussi d’écran externe lorsque l’appareil est refermé.

Avec une conception en U, le tri-fold dispose d’un écran de couverture en plus de l’écran principal, à l’image des modèles pliants à ouverture type livre comme le Galaxy Z Fold 7. La vidéo divulguée montre clairement ce fonctionnement, notamment lors de l’utilisation en mode selfie.

Ce que l’on pense savoir à ce stade

Here's one more video that confirms the folding mechanism of Samsung's multi-foldable. pic.twitter.com/xzELUjnZM3September 5, 2025

Depuis près d’un an, de nombreuses rumeurs laissaient entendre que le Samsung tri-fold se distinguerait du modèle de Huawei par ce détail. La fuite récente ne surprend donc pas, mais elle constitue la preuve la plus convaincante à ce jour concernant la mécanique du futur appareil.

D’autres informations circulent également sur ce téléphone très attendu. Il serait équipé d’un châssis en titane, de 16 Go de mémoire vive et d’un processeur Snapdragon, autant d’éléments qui laissent présager un prix élevé.

L’interface One UI 8 devrait bénéficier de nouvelles fonctions de multitâche spécialement pensées pour ce format pliant, et l’écran principal atteindrait une diagonale d’environ 10 pouces. Des améliorations du côté de la batterie sont aussi évoquées.

Selon les rumeurs, l’annonce officielle aurait lieu le lundi 29 septembre, mais la commercialisation ne débuterait qu’en novembre. Certains rapports précisent même que la disponibilité serait limitée à la Corée du Sud et à la Chine.