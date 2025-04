Samsung Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 : tout indique un lancement dans les temps

Les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 attendus pour juillet

La production de masse pourrait commencer dès le mois prochain

Le modèle tri-fold et le Flip abordable arriveraient plus tard

Si Samsung conserve le même calendrier que l’an dernier, les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 devraient être dévoilés en juillet. Et tout indique que ces modèles pliables seront bien dans les temps.

Selon un nouveau rapport du média sud-coréen The Bell (relayé par SamMobile), la production de masse des deux smartphones pliables commencerait en mai, d’après des informations issues de Samsung Display, le fournisseur des écrans.

Une telle date de production correspond parfaitement à un lancement en juillet. L’article évoque d’ailleurs une sortie "au second semestre de l’année", selon une traduction automatique de Google Translate. Il ne fait guère de doute que Samsung organisera un nouvel événement Unpacked pour l’occasion.

Peu d’informations circulent pour l’instant sur le Galaxy Z Flip FE évoqué par les rumeurs, ou sur le smartphone pliable à trois volets confirmé par Samsung. D’après ce rapport, ces modèles pourraient arriver au quatrième trimestre 2025 – entre octobre et décembre.

Les rumeurs jusqu'à présent

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 (Image credit: Samsung)

Les fuites et rumeurs autour des Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 se multiplient, et la tendance générale laisse entrevoir des évolutions notables par rapport aux Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6.

Il serait surprenant que ces appareils ne soient pas équipés de la puce Snapdragon 8 Elite, déjà repérée dans les benchmarks du Galaxy Z Fold 7. Le modèle à pliage horizontal pourrait également profiter d’un design plus fin et de capteurs photo améliorés.

Concernant le Galaxy Z Flip 7, certaines rumeurs parlent d’un écran externe de taille complète enveloppant entièrement les modules photo, ce qui rendrait cet affichage bien plus fonctionnel. Une hausse sensible de la capacité de la batterie est aussi évoquée.

Ces deux smartphones pourraient par ailleurs être les premiers à sortir avec One UI 8, basé sur Android 16. Les Galaxy S25 ont été les premiers à proposer One UI 7 en janvier, un lancement rapide de la version suivante serait donc envisageable.

