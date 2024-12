Samsung Galaxy S25 Ultra et Plus : des images inédites révèlent leurs écrans

Des fuites de photos montrent la face avant des Samsung Galaxy S25 Plus et Ultra

Les designs semblent similaires à ceux de la gamme S24, mais avec des coins plus arrondis sur l'Ultra

Cette fuite correspond exactement aux images précédentes

Le lancement de la gamme Samsung Galaxy S25 se rapproche à grands pas, car il semble y avoir de nouvelles fuites sur ces téléphones tous les jours. En effet, la fuite d'aujourd'hui prend la forme de quelques rendus montrant la face avant des Samsung Galaxy S25 Ultra et Galaxy S25 Plus.

Partagées par Evan Blass - un leaker avec un superbe palmarès - ces images ne montrent pas vraiment quelque chose de nouveau, mais elles fournissent une preuve de plus que Samsung va changer le design de l'Ultra en donnant au nouveau modèle des coins plus arrondis que le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Cela dit, ces images montrent des coins moins arrondis que ceux du Samsung Galaxy S25 Plus, sans doute pour qu'il soit encore facile de distinguer le téléphone haut de gamme de Samsung du reste de la gamme S25.

Le Galaxy S25 Plus (gauche) et le S25 Ultra (droite) (Image credit: Evan Blass)

Les coins mis à part, vous pouvez voir sur ces images que le Samsung Galaxy S25 Ultra a, sans surprise, des bords légèrement plus petits que le S25 Plus. En fait, nous avons récemment entendu dire que le Galaxy S25 Ultra pourrait avoir les bords les plus petits de tous les téléphones.

Vous pouvez également constater que les deux téléphones sont dotés d'un appareil photo à objectif unique situé en haut et au centre de l'écran, ce qui est conforme à leurs prédécesseurs.

Semblable à l'arrière, aussi

Malheureusement, nous ne pouvons pas voir l'arrière des téléphones ici, mais des fuites précédentes - y compris des photos du Samsung Galaxy S25 Plus et des rendus du Samsung Galaxy S25 Ultra - nous ont montré leurs panneaux arrière. D'après ces fuites, ces téléphones ressemblent beaucoup à leurs prédécesseurs à l'arrière, bien qu'avec des anneaux plus sombres autour des lentilles de l'appareil photo.

Nous ne nous attendons donc pas à des changements de design radicaux, mais les couleurs du Samsung Galaxy S25 seront probablement différentes de celles de la série Samsung Galaxy S24, et des changements plus importants sont attendus à l'intérieur - y compris la présence probable d'un chipset Snapdragon 8 Elite haut de gamme.

Les Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus et Samsung Galaxy S25 Ultra devraient être lancés le 22 janvier, selon les rumeurs, et nous devrions donc bientôt savoir exactement ce qu'ils ont à offrir.