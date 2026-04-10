Samsung déploie One UI 8.5 sur plus de smartphones… avec enfin l’équivalent d’AirDrop

Samsung déploie la bêta de One UI 8.5 sur la série Galaxy S23 et d’autres smartphones

Cela inclut le Galaxy A36, premier modèle de la gamme A à y avoir accès

La dernière version bêta ajoute également la prise en charge d’AirDrop sur certains appareils

One UI 8.5 n’est pour l’instant disponible en version finale que sur la série Samsung Galaxy S26, mais une version bêta a commencé à être déployée sur d’autres smartphones Samsung il y a quelque temps. De nouveaux modèles y ont désormais accès.

Samsung a annoncé le déploiement de la bêta One UI 8.5 sur la série Galaxy S23, le Samsung Galaxy Z Fold 5, le Samsung Galaxy Z Flip 5, le Galaxy S23 FE ainsi que le Samsung Galaxy A36. Ce dernier point est particulièrement notable, puisqu’il s’agit du premier smartphone de la gamme A à bénéficier de cet accès.

La bêta est proposée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde et en Corée du Sud. Il s’agit toutefois d’un déploiement progressif, ce qui signifie que même si l’un de ces appareils est en votre possession, l’accès peut ne pas être encore disponible.

L’attente devrait néanmoins valoir le coup, la mise à jour apportant de nombreuses nouveautés et améliorations, notamment des optimisations pour Photo Assist et Quick Share. Toutes les améliorations ne seront cependant pas nécessairement disponibles sur chaque modèle.

Le Samsung Galaxy S23 a désormais accès à la version bêta (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ajout de la prise en charge d’AirDrop

Même les appareils qui avaient déjà accès à la bêta bénéficient de nouveautés avec cette version, puisqu’elle introduit la prise en charge d’AirDrop via Quick Share, permettant de partager plus facilement des fichiers entre smartphones Samsung et iPhone.

Cette fonctionnalité est désormais disponible dans la bêta One UI 8.5 sur la série Samsung Galaxy S25, la série Galaxy S24, le Samsung Galaxy Z Fold 7, le Samsung Galaxy Z Flip 7, le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6.

Samsung a indiqué que d’autres appareils accéderaient à la bêta plus tard dans le mois. Selon le leaker Tarun Vats, la version stable de One UI 8.5 pourrait être déployée sur la série Samsung Galaxy S25 le 30 avril, ce qui laisse espérer une disponibilité prochaine.

Pour s’inscrire au programme bêta, l’enregistrement s’effectue via l’application Samsung Members. Il convient toutefois de rappeler qu’une version bêta peut comporter des instabilités, et qu’il peut être préférable d’attendre la version finale.