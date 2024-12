Prix du Samsung Galaxy S25 : ce que disent les dernières rumeurs sur le prix de la série

Le Samsung Galaxy S24, S24 Plus, et S24 Ultra

La série Samsung Galaxy S25 pourrait débarquer très bientôt, avec des fuites indiquant un lancement en janvier - il faut donc espérer que vous avez économisé, car ces téléphones seront certainement chers.

Le prix exact reste à déterminer, mais sur la base d'un mélange de fuites et d'expériences passées, nous avons prédit les prix approximatifs que nous pensons que vous devrez payer.

Vous trouverez ci-dessous les prévisions de prix pour le Samsung Galaxy S25, le Samsung Galaxy S25 Plus, le Samsung Galaxy S25 Ultra et même le Samsung Galaxy S25 Slim.

Samsung Galaxy S25 : Estimations du prix

Le Samsung Galaxy S24 (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Pour savoir combien le Samsung Galaxy S25 pourrait coûter, il est utile d'examiner d'abord le prix du Samsung Galaxy S24.

Vous pouvez voir les prix de toutes les configurations de ce téléphone dans le tableau ci-dessous, mais il commence à 899 €.

Swipe to scroll horizontally Prix du Galaxy S24 Stockage Prix 128Go 899 € 256Go 959 € 512Go N/A

On peut donc s’attendre à ce que le Samsung Galaxy S25 coûte au moins aussi cher que son prédécesseur, mais il y a de fortes chances qu’il soit encore plus onéreux. La plupart des rumeurs suggèrent qu’il sera équipé d’un processeur Snapdragon 8 Elite, un composant dont le coût serait supérieur à celui du Snapdragon 8 Gen 3 utilisé sur certains modèles de Galaxy S24.

Qualcomm, le fabricant de cette puce, avait indiqué avant son lancement que le prix serait probablement plus élevé. Selon différents leakers, le Snapdragon 8 Elite coûterait environ 40 dollars (environ 38 €) de plus que le Snapdragon 8 Gen 3 ou pourrait afficher un prix supérieur de 20 % à ce dernier.

Il est probable que Samsung répercute toute augmentation de prix sur les consommateurs. Ainsi, le Galaxy S25 pourrait se vendre autour de 940 €. Avec l’inflation, il n’est pas exclu que ce tarif grimpe encore davantage.

En effet, une fuite avance que le prix du Galaxy S25 pourrait augmenter de 150 000 wons (environ 100 €).

D’un autre côté, il reste une lueur d’espoir : un autre rapport indique qu’en Scandinavie, la série Galaxy S25 sera proposée au même tarif que la gamme Galaxy S24. Cela pourrait signifier que les prix resteront stables ailleurs également, si cette information s’avère correcte.

Pour l’instant, il est difficile de prédire avec certitude le prix exact du Samsung Galaxy S25. Ces estimations doivent donc être prises avec précaution. Toutefois, il semble probable que son prix sera légèrement supérieur à celui de son prédécesseur.

Samsung Galaxy S25 Plus : Estimations du prix

Le Samsung Galaxy S24 Plus (Image credit: Future)

Comme pour le Samsung Galaxy S25, le Samsung Galaxy S25 Plus coûtera probablement au moins autant que son prédécesseur, et il y a de fortes chances qu'il coûte plus cher.

À titre de référence, le Samsung Galaxy S24 Plus est proposé à partir de 1 169 €, et vous pouvez consulter son prix complet pour chaque configuration dans le tableau ci-dessous.

Swipe to scroll horizontally Prix du Galaxy S24 Plus Stockage Prix 256Go 1 169 € 512Go 1 289 €

Le Samsung Galaxy S25 Plus pourrait suivre cette tendance, et il serait surprenant de le voir coûter moins cher. Cependant, avec le prix de son chipset probablement plus élevé que l'année précédente (comme mentionné dans la section sur le prix du Galaxy S25 ci-dessus), il est même possible qu'il coûte un peu plus cher.

Une fuite indique que le chipset Snapdragon 8 Elite utilisé coûterait à Samsung environ 40 $ (soit environ 38 €) de plus, ce qui pourrait se répercuter sur le prix du Galaxy S25 Plus.

Dans ce cas, le tarif pourrait avoisiner les 1 210 €. Toutefois, cela reste une estimation approximative, et une autre fuite (mentionnée ci-dessus) évoque une hausse d’environ 100 €, laissant supposer un coût encore plus élevé. À l’inverse, une autre source (également citée plus haut) affirme qu’aucune augmentation de prix ne serait à prévoir.

Pour le moment, il est raisonnable de s'attendre à un prix légèrement supérieur à celui du Galaxy S24 Plus.

Cela dit, une augmentation du prix ferait franchir la barre symbolique des quatre chiffres aux États-Unis et au Royaume-Uni, une situation que Samsung pourrait chercher à éviter. Il reste donc envisageable que le prix reste identique à celui du S24 Plus.

Samsung Galaxy S25 Ultra : Estimations du prix

Le Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Les mêmes facteurs que ceux mentionnés ci-dessus sont susceptibles d'affecter le prix du Samsung Galaxy S25 Ultra, ce qui signifie qu'il coûtera probablement plus cher que le Samsung Galaxy S24 Ultra.

L'Ultra actuel commence à 1 469 €, et vous pouvez voir le prix complet de ce téléphone dans le tableau ci-dessous.

Swipe to scroll horizontally Prix du Galaxy S24 Ultra Stockage Prix 256Go 1 469 € 512Go 1 589 € 1To 1 829 €

Cela représente une somme conséquente, mais avec le chipset du Samsung Galaxy S25 Ultra qui pourrait coûter environ 40 $ (soit environ 38 €) de plus que celui de son prédécesseur – comme détaillé précédemment – le prix du téléphone pourrait augmenter en conséquence.

Dans ce cas, le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait être proposé à partir d’environ 1 510 €.

Comme pour les autres modèles de la gamme S25, il reste difficile d’affirmer avec certitude ce prix exact, et il pourrait même être supérieur, puisque d’après une autre fuite (mentionnée précédemment), la hausse de prix pourrait plutôt avoisiner les 100 €. Cependant, il est également possible qu’il conserve le même tarif que le Galaxy S24 Ultra, selon une autre fuite (également évoquée ci-dessus). Toutefois, il est probable que ce nouveau modèle soit au moins légèrement plus cher que son prédécesseur.

Samsung Galaxy S25 Slim : Estimations du prix

Le Samsung Galaxy S24 (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Une fuite suggère que le Samsung Galaxy S25 Slim pourrait être lancé en même temps que le reste de la gamme Samsung Galaxy S25.

Cependant, il est beaucoup plus difficile de faire des prévisions que pour le reste de la gamme Galaxy S25, puisqu'il n'y a pas de modèles « Slim » antérieurs avec lesquels le comparer.

Mais d'après les fuites de numéros de modèles pour la gamme Galaxy S25, il est probable que le Samsung Galaxy S25 Slim soit positionné entre le Samsung Galaxy S25 Plus et le Samsung Galaxy S25 Ultra.

Dans ce cas, il coûtera probablement plus cher que le Samsung Galaxy S24 Plus, dont le prix de départ est de 1 169 €, mais moins que le Samsung Galaxy S24 Ultra, dont le prix de départ est de 1 469 €.

