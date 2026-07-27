Les nouveaux smartphones pliables de Samsung coûtent jusqu’à 48 % moins cher en Corée du Sud, et ce privilège n’a rien d’un hasard

Samsung augmente les prix des Galaxy Z Fold 8 Ultra et Samsung Galaxy Z Flip 8

Cela s’explique probablement en grande partie par la hausse des coûts de la mémoire

Cependant, les prix en Corée du Sud sont nettement plus bas

Comme attendu, les Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra et Samsung Galaxy Z Flip 8 coûtent plus cher que leurs prédécesseurs, avec un prix de départ du Z Fold 8 Ultra supérieur de 100 € à celui du Samsung Galaxy Z Fold 7, et celui du Z Flip 8 supérieur de 100 € à celui du Samsung Galaxy Z Flip 7.

Compte tenu de la hausse des prix de la mémoire, cela n’a rien de très surprenant, mais ce qui peut surprendre, c’est l’ampleur de l’écart en faveur de la Corée du Sud, où le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra démarre à seulement 2,58 millions de wons. Comme le souligne le Korea Times, cela représente 20,4 % de moins que le prix américain et jusqu’à 44 % de moins que le prix européen.

L’écart de prix pour le Samsung Galaxy Z Fold 8 standard est encore plus marqué. Aucun modèle précédent ne permet une comparaison directe, puisque le Z Fold 8 Ultra succède au Z Fold 7, mais ce smartphone démarre à 1 999 €, un tarif européen supérieur de 48 % à celui pratiqué en Corée.

Le tableau ci-dessous détaille l’ensemble des hausses de prix pour cette génération, mais en Corée du Sud, les consommateurs paient moins pour la série Z Fold 8 que ce qui était demandé ailleurs pour la série Z Fold 7.

Swipe to scroll horizontally Smartphone 256Go 512Go 1To Galaxy Z Fold 8 Ultra 2 199 € 2 399 € 2 799 € Galaxy Z Fold 7 2 099 € 2 219 € 2 519 € Galaxy Z Flip 8 1 299 € 1 499 € N/A Galaxy Z Flip 7 1 199 € 1 319 € N/A

Avantage du terrain

Que se passe-t-il ici ? Selon le Korea Times, lors d’une conférence de presse en marge de l’événement Galaxy Unpacked, le co-CEO de Samsung Electronics, Roh Tae-moon, a déclaré que « le soutien, les retours et les encouragements des consommateurs coréens ont constitué la base du renforcement de la compétitivité mondiale de la marque Galaxy. En reconnaissance de l’importance du marché coréen, des efforts seront poursuivis pour proposer les appareils Galaxy aux prix les plus compétitifs en Corée et maintenir cette politique à l’avenir ».

Autrement dit, Samsung récompense son marché domestique pour son soutien. Cette explication a toutefois peu de chances de convaincre les utilisateurs d’autres pays, car elle montre que Samsung peut clairement pratiquer des prix plus bas tout en restant rentable, l’entreprise ne vendant pas à perte en Corée du Sud.

D’autres facteurs expliquent aussi ces écarts de prix, comme les différences de fiscalité, mais si cela peut être perçu comme un geste appréciable de la part de Samsung, cela peut aussi donner l’impression que le reste du monde fait face à des tarifs désavantageux.

Quoi qu’il en soit, un autre point intéressant évoqué lors de cette conférence concerne l’affirmation de Roh selon laquelle les trois modèles proposés cette année représentent « la forme complète » de la gamme pliable de Samsung, deux modèles ne suffisant plus à offrir assez de diversité à mesure que ces smartphones deviennent plus courants.

Cela laisse planer une incertitude concernant le Samsung Galaxy Z TriFold, s’il ne fait pas partie de cette « forme complète », mais cela suggère aussi que d’autres modèles Galaxy Z Flip pourraient voir le jour à l’avenir, ce qui contredit une rumeur selon laquelle le Galaxy Z Flip 7 serait le dernier. Une information plutôt positive au passage.