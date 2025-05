La bêta de One UI 8 sur le point de démarrer, avec une fonctionnalité Running Coach inédite

Le Galaxy S25 Plus, équipé de One UI 7

One UI 8 pourrait arriver très prochainement en version bêta

La mise à jour repose sur Android 16

Une nouvelle fonction de coach de course pourrait être incluse

Alors que One UI 7 vient tout juste d’être déployée à grande échelle par Samsung, tout porte à croire que One UI 8 suivra rapidement – avec, en prime, l’intégration possible d’un nouveau coach de course.

Comme l’a repéré le leaker @tarunvats33, relayé par Android Central, un message diffusé via l’application Samsung Members sur les appareils Galaxy donne déjà les consignes pour rejoindre le programme bêta de One UI 8, laissant entendre que l’ouverture est imminente.

One UI 8 correspond à l’adaptation de Samsung d’Android 16, et il semble logique que la marque cherche à coller autant que possible au calendrier des mises à jour de Google. Ce dernier a d’ailleurs laissé entendre qu’Android 16 pourrait être lancé en juin, avec des rumeurs ciblant le mardi 3 comme date clé.

Samsung n’a encore rien officialisé concernant la date ou la disponibilité, mais tout indique que les Galaxy S25 seront les premiers modèles éligibles à cette phase de test, pour les utilisateurs souhaitant en avoir un aperçu avant la sortie finale.

Un accompagnement pour les coureurs

Samsung Running Coach#OneUI8 #Samsung #OneUI pic.twitter.com/EPF2ZiP4hwMay 23, 2025

Alors que l’ouverture du programme bêta One UI 8 semble se rapprocher, une autre fuite mentionne l’arrivée d’un coach de course, repéré cette fois par @GerwinvGiessen, via SamMobile. Cette nouveauté pourrait s’intégrer à l’application Samsung Health, ou exister sous forme autonome.

D’après les captures d’écran partagées sur les réseaux sociaux, le coach utilise les capacités de suivi du smartphone ou de la montre connectée pour analyser le niveau de course actuel, puis formuler des recommandations personnalisées pour progresser.

« Le coach de course s’appuie sur des évaluations de type “level up” pour définir le niveau de forme et adapter le programme en conséquence », peut-on lire sur l’un des écrans d’information. « Cela permet de suivre les progrès tout en limitant les risques de blessure au fil de l’amélioration de la condition physique. »

Aucune annonce officielle n’a été faite par Samsung à ce sujet, mais des précisions pourraient arriver en juillet, lors de la présentation attendue des Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, qui devraient embarquer One UI 8.