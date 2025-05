One UI 8 ser ut til å bli lansert veldig snart – og kan inkludere en ny Running Coach-funksjon

Galaxy S25 Plus kjører One UI 7.

One UI 8 kan snart bli tilgjengelig i beta

Oppdateringen er basert på Android 16

En ny funksjon kalt Running Coach kan bli tilgjengelig

One UI 7 har nylig begynt å rulles ut til brukere, men nå ser det ut til at Samsung allerede er klare til å ta neste steg – One UI 8 kan være på vei snart. Det ser også ut til at en ny løpecoaching-funksjon kan være en del av oppdateringen.

Tipseren @tarunvats33 (via Android Central) har oppdaget en melding i Samsung Members-appen som ble sendt til Galaxy-brukere, med instruksjoner om hvordan de kan bli med i betaprogrammet One UI 8 – som antyder at det kan åpne snart.

One UI 8 er Samsungs versjon av Android 16, og det er fornuftig at Samsung ønsker å holde seg så nær Googles oppdateringssyklus som mulig. Google har antydet at Android 16 vil lanseres i juni, og rykter peker mot tirsdag 3. juni som den store dagen.

Samsung har ennå ikke bekreftet noen datoer eller tilgjengelighet, men det er sannsynlig at Samsung Galaxy S25-serien vil være den første som kan bli med i betaprogrammet, for de som ønsker å teste oppdateringen før den offisielt slippes.

En ny funksjon for løpetrening

Etter hvert som lanseringen av One UI 8 nærmer seg, har vi også fått et hint om en ny funksjon kalt Running Coach, oppdaget av @GerwinvGiessen (via SamMobile). Det er mulig at funksjonen blir en del av Samsung Health-appen, eller at den kommer som en frittstående app.

Basert på skjermbilder lagt ut på sosiale medier, bruker funksjonen telefonens eller smartklokkens sporingsmuligheter til å analysere ditt nåværende løpenivå og deretter gi personlige anbefalinger for å forbedre ytelsen din.

«Running Coach bruker 'level up'-vurderinger for å bestemme kondisjonsnivået ditt og justerer løpeprogrammet ditt deretter», står det i en av informasjonsboksene. «Dette hjelper deg med å spore fremgangen din og redusere risikoen for skader samtidig som du gradvis forbedrer kondisjonen din.»

Samsung har ikke kommet med en offisiell kunngjøring ennå, men det er mulig at vi får vite mer i juli – når Samsung Galaxy Z Fold 7 og Samsung Galaxy Z Flip 7 ventes å lanseres, og ifølge rykter vil disse modellene leveres med One UI 8 forhåndsinstallert.