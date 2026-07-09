Galaxy Unpacked : 5 annonces à ne pas manquer, des nouveaux smartphones pliants aux premières lunettes connectées de Samsung

Le prochain grand lancement de smartphones approche à grands pas. Samsung a officialisé la date de son prochain événement Galaxy Unpacked, qui se tiendra le 22 juillet.

L'invitation ne révèle pas précisément les produits qui seront présentés lors de cet événement organisé à Londres, mais elle laisse entendre qu'un smartphone pliant au format inédit sera de la partie. Le slogan « A new shape unfolds » (« Une nouvelle forme se déploie ») fait écho aux nombreuses fuites et rumeurs apparues ces dernières semaines.

Dans cet article, nous revenons sur ce que pourrait cacher cette « nouvelle forme », ainsi que sur les autres produits susceptibles d'être dévoilés lors du Galaxy Unpacked 2026 : smartphones, montres connectées et même une paire de lunettes connectées.

1. Samsung Galaxy Z Flip 8

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 (Image credit: Philip Berne / Future)

Le Samsung Galaxy Z Flip 8 devrait être le smartphone pliant le plus abordable de la prochaine gamme de Samsung, et le seul à adopter un format à clapet.

D'après les dernières fuites, il pourrait embarquer la nouvelle puce Exynos 2600, tandis que le marché américain aurait droit au Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dans les deux cas, il s'agirait d'une évolution par rapport au Galaxy Z Flip 7, qui utilise un Exynos 2500 dans toutes les régions.

Le Galaxy Z Flip 8 devrait également bénéficier d'un pli moins visible au niveau de l'écran et d'un châssis plus fin. Pour le reste, il resterait très proche de son prédécesseur avec un écran pliable de 6,9 pouces, un écran externe de 4,1 pouces, une batterie de 4 300 mAh, un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et une caméra selfie de 10 Mpx.

2. Samsung Galaxy Z Fold 8

The Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 pourrait bien être ce smartphone pliant à la « nouvelle forme » évoqué par Samsung dans son invitation. Plusieurs fuites indiquent en effet que le constructeur préparerait un modèle au format livre plus court et plus large que le Galaxy Z Fold 7.

Selon les rumeurs, l'appareil serait doté d'un écran pliable de 7,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d'un écran externe de 5,5 pouces, d'une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, de 12 Go de mémoire vive, de deux capteurs photo de 50 Mpx à l'arrière ainsi que d'une batterie de 4 800 mAh.

Il pourrait s'agir de l'un des produits les plus intéressants du prochain Galaxy Unpacked, dans la mesure où Samsung n'a encore jamais proposé un smartphone pliant avec ce format. En dehors de ce changement de dimensions et de proportions, le Galaxy Z Fold 8 devrait toutefois rester un pliant relativement classique.

3. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En plus du modèle au format élargi évoqué précédemment, Samsung devrait presque à coup sûr dévoiler un successeur plus classique au Galaxy Z Fold 7 lors de son prochain Galaxy Unpacked. D'après les rumeurs, ce modèle porterait le nom de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, même si l'on ignore encore ce qui justifierait réellement cette appellation.

Les dernières fuites évoquent un écran pliable de 8 pouces, un écran externe de 6,5 pouces, un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx ainsi qu'un téléobjectif de 10 Mpx offrant un zoom optique 3x.

Comme le Galaxy Z Fold 8, il devrait être animé par une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 épaulée par 12 Go de RAM. En revanche, il pourrait se distinguer par une batterie de 5 000 mAh, contre 4 800 mAh pour le modèle plus large.

En résumé, le Galaxy Z Fold 8 Ultra proposerait des écrans plus grands, une batterie plus généreuse et un module photo plus complet que le Galaxy Z Fold 8. Il devrait en contrepartie être commercialisé à un tarif encore plus élevé.

4. Samsung Galaxy Watch 9 et Ultra 2

La Samsung Galaxy Watch 8 (Image credit: Future)

Samsung devrait également profiter de son prochain Galaxy Unpacked pour présenter une nouvelle génération de montres connectées, à commencer par la Galaxy Watch 9 et, très probablement, la Galaxy Watch Ultra 2. L'arrivée d'une nouvelle Galaxy Watch Classic reste possible, mais les dernières rumeurs laissent penser que ce modèle ne serait finalement pas au programme.

La Galaxy Watch 9 conserverait son écran circulaire et serait équipée d'une puce Exynos W1000, de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage. Elle serait proposée en deux tailles : un modèle doté d'un écran de 1,34 pouce (438 × 438 pixels) et un autre avec une dalle de 1,47 pouce (480 × 480 pixels).

La Galaxy Watch Ultra 2 pourrait, quant à elle, adopter une puce Snapdragon Wear Elite et devenir la première montre connectée de Samsung compatible 5G.

Les fuites évoquent également une batterie de 800 mAh, particulièrement généreuse pour une montre connectée, 64 Go de stockage ainsi qu'un écran capable d'atteindre une luminosité maximale de 5 000 nits. Pour le reste, elle devrait rester proche de la première Galaxy Watch Ultra, avec notamment un boîtier de 47 mm.

5. Les Samsung Galaxy Glasses

Les lunettes connectées Ray-Ban Meta (Image credit: Future)

Enfin, nous pourrions également découvrir les Samsung Galaxy Glasses lors de l’événement Unpacked. Il s’agirait des premières lunettes connectées de Samsung, et elles fonctionneraient, selon certaines sources, sous Android XR avec un accès à Gemini.

Elles pourraient également être équipées d’un appareil photo de 12 MP, d’une batterie de 155 mAh, de haut-parleurs directionnels et ne peser que 50 g. Mais comme elles ne devraient pas disposer d’écran, elles pourraient concurrencer directement des produits tels que les Ray-Ban Meta.