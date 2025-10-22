Samsung relance ses puces Exynos avec le S26 Ultra, et ça change tout

Le Samsung Galaxy S26 Ultra pourrait embarquer une puce Exynos 2600 dans certaines régions, au moins

Ce serait la première fois depuis le S22 Ultra qu’un modèle Ultra ne serait pas équipé d’un processeur Snapdragon

Mais certains rapports suggèrent que l’Exynos 2600 pourrait en réalité surpasser les dernières puces Snapdragon et Apple

Chaque année, Samsung utilise généralement plusieurs types de processeurs dans sa gamme Galaxy S, avec soit une puce Exynos maison, soit une puce Snapdragon de Qualcomm, selon le modèle choisi et la zone géographique. Mais ces dernières années, les modèles Ultra reposaient systématiquement sur une puce Snapdragon. Cela pourrait changer avec le Galaxy S26 Ultra.

D’après un rapport de Yonhap News (relayé par @Jukanlosreve), il serait “probable” que le Samsung Galaxy S26 Ultra utilise l’Exynos 2600. Le rapport ne précise toutefois pas s’il s’agira d’un usage global ou limité à certaines zones. À en juger par les précédents, il semble probable que le marché américain conserve une version Snapdragon (en l’occurrence la Snapdragon 8 Elite Gen 5), car les modèles Galaxy S y sont généralement commercialisés avec cette puce.

Si l’un des modèles du Galaxy S26 Ultra est bien équipé d’une puce Exynos, ce serait une première depuis le Galaxy S22 Ultra sorti en 2022.

Performances prometteuses

Pour celles et ceux qui connaissent les anciennes versions des puces Exynos, cette information pourrait sembler préoccupante. Car bien que l’Exynos 2600 soit le modèle le plus performant de la gamme Exynos, cette dernière a connu un parcours difficile, avec des performances souvent inférieures à celles des puces Snapdragon haut de gamme de Qualcomm.

Mais cette tendance pourrait être inversée avec l’Exynos 2600, puisque le même rapport indique une amélioration de 30 % des performances du NPU et jusqu’à 29 % de gain sur le GPU par rapport à la Snapdragon 8 Elite Gen 5.

La première donnée serait particulièrement bénéfique pour les fonctions liées à l’intelligence artificielle, tandis que la seconde jouerait un rôle clé pour les jeux vidéo ou le montage vidéo, entre autres.

Cela pourrait rendre le téléphone Samsung encore plus puissant que l'iPhone 17 Pro Max. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En plus de cela, l’Exynos 2600 offrirait des performances NPU six fois supérieures à celles de la puce A19 Pro de l’iPhone 17 Pro Max, ainsi qu’un gain de 15 % en performances CPU multi-cœurs et jusqu’à 75 % de puissance supplémentaire côté GPU.

Des chiffres impressionnants. Même si une part de prudence reste de mise quant à leur véracité, ils pourraient bien faire basculer la perception habituelle : pour une fois, les acheteurs d’un modèle Snapdragon pourraient avoir le sentiment d’être désavantagés.

Il faudra probablement attendre début 2026 pour vérifier la performance réelle de chaque configuration du Galaxy S26 Ultra, qui devrait être lancé d’ici mars au plus tard.