Le Galaxy Z Flip 7 résiste à un test extrême de durabilité

Les tests que subissent habituellement les smartphones sont rigoureux, mais ils s’attachent à évaluer ce que peut réellement attendre un utilisateur lambda de son appareil, en le comparant à ses concurrents de même gamme. En revanche, ils ne consistent pas à brûler les écrans, recouvrir les appareils de poussière ni rayer toutes les surfaces avec un couteau — c’est pourtant ce qu’un testeur a décidé de faire avec le Samsung Galaxy Z Flip 7.

Dans un test de résistance extrême, visible parmi d'autres sur sa chaîne YouTube, JerryRigEverything a sérieusement mis à l’épreuve le nouveau smartphone pliable de Samsung, après s’être attaqué au Galaxy Z Fold 7 dans une vidéo similaire quelques jours plus tôt.

Dans cette vidéo de moins de neuf minutes, le téléphone de Samsung est malmené, mais certaines informations utiles en ressortent.

L’écran externe résiste bien à des matériaux très durs, contrairement à l’écran interne, que même un ongle appuyé avec insistance suffit à rayer en profondeur. Ce même écran interne subit aussi une exposition directe à la flamme d’un briquet, qui laisse en quelques secondes deux traces vertes permanentes.

L’appareil est ensuite recouvert de poussière, avec une quantité généreuse versée directement dans la charnière. En l’ouvrant et le refermant avec la saleté encore présente, des grains de terre pénètrent dans le mécanisme — un bruit de craquement est même audible à chaque mouvement. Mais au cours de la vidéo, aucun dommage irréversible n’est observé.

Enfin, JerryRigEverything tente de plier le téléphone à mains nues pour le briser, sans succès.

Regarder la vidéo dans son intégralité permet de réaliser à quel point il faut aller loin pour réellement endommager ce type de smartphone pliable.

Plus résistant qu’on ne l’imagine

Plus résistant qu'on ne l'imagine

Certains testeurs utilisent un smartphone pliable comme téléphone principal depuis environ un an. L’un d’eux a démarré avec le Galaxy Z Fold 6 avant de passer récemment au Galaxy Z Fold 7.

En obtenant ces modèles dans le cadre de son travail, il adopte une approche plus détendue : une protection d’écran basique, mais aucun étui. Pourtant, les deux téléphones se sont montrés très solides.

Le Fold 6 présente quelques marques d’usure sur les bords, sans gravité, et le Fold 7 reste quasiment intact. Aucun problème mécanique au niveau des charnières, et même si les plis de l’écran restent visibles, ils ne gênent pas l’usage au quotidien.

Ce constat rejoint ce qui a été souligné dans un podcast spécial consacré à Samsung. Malgré l’indice de protection IP48, qui laisse passer les poussières fines (inférieures à 1 mm), et un écran interne plus fragile que sur un smartphone classique, la majorité des utilisateurs ne devrait pas rencontrer de souci majeur.

Sur une année, l’appareil a été utilisé deux fois à la plage et une fois dans le désert, sans conséquence visible. Une certaine prudence était de mise, mais pas plus que pour un modèle non pliable.

En revanche, pour une utilisation régulière dans un atelier de menuiserie poussiéreux, sur un chantier ou en bord de mer, le format pliable reste discutable. Mais pour la plupart des usages, les tests extrêmes et ceux menés sur le long terme prouvent que ces appareils se montrent bien plus résistants qu’on ne le pense. Si la durabilité représentait jusqu’ici un frein à l’achat, elle pourrait ne pas être aussi problématique qu’imaginé.