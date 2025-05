Des informations fuitées sur le Galaxy Z Fold 7 dévoilent ses dimensions et son design à bords ultra-minces

Des fuites révèlent les dimensions du Galaxy Z Fold 7

L’appareil afficherait des bordures ultra-fines

Il pourrait ne mesurer que 3,9 mm d’épaisseur une fois ouvert

Les rumeurs autour du Samsung Galaxy Z Fold 7 prennent de l’ampleur. Une nouvelle fuite indique que le nouveau smartphone pliable serait plus haut, plus large et plus fin que son prédécesseur, avec en prime des bordures d’écran plus fines.

L’information provient du leaker bien connu @UniverseIce, qui affirme que les bordures du Galaxy Z Fold 7 mesureraient seulement 1 mm. À titre de comparaison, celles du Galaxy Z Fold 6 atteignent 1,9 mm : une différence notable.

Il est également question des bordures du Samsung Galaxy Z Flip 7, qui afficheraient une épaisseur de 1,2 mm. Tout laisse penser que les bordures ultra-fines seront une caractéristique phare lorsque Samsung présentera ces deux modèles.

Si le constructeur suit le même calendrier que l’an dernier, ces téléphones devraient être dévoilés en juillet. Des rumeurs évoquent également un smartphone Samsung à écran tri-fold, qui pourrait être présenté en même temps, mais avec une commercialisation probablement décalée par rapport aux deux autres appareils.

Un design encore plus fin

I made a table to compare the body sizes of Samsung Fold6, Fold SE, and Fold7. pic.twitter.com/VzjCZYGtjgMay 9, 2025

D’après @IceUniverse, les dimensions du Samsung Galaxy Z Fold 7 seraient de 158,4 mm par 143,1 mm une fois déplié, avec une épaisseur de seulement 3,9 mm.

Pour mémoire, le Galaxy Z Fold 6 affichait des dimensions de 153,5 mm x 132,6 mm x 5,6 mm (détails disponibles dans le test du Galaxy Z Fold 6). Les ingénieurs de Samsung semblent donc avoir redoublé d’efforts pour affiner le design du nouveau modèle, réduisant son épaisseur d’environ un tiers.

Le titre de smartphone pliable le plus fin est actuellement détenu par le Oppo Find N5, qui affiche 4,21 mm d’épaisseur (voir notre test du Oppo Find N5). Si ces fuites se confirment, le Galaxy Z Fold 7 pourrait bien le détrôner.

Cette finesse extrême pourrait néanmoins avoir un impact sur l’autonomie, mais il faudra patienter pour en avoir confirmation. En attendant, le lancement d’un autre modèle très fin est prévu la semaine prochaine : le Samsung Galaxy S25 Edge.

