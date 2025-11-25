Le OnePlus 15R arrive – et il ne vient pas seul

Le OnePlus 15R, le OnePlus Pad Go 2 et la OnePlus Watch Lite

OnePlus a confirmé que le OnePlus 15R sera lancé le 17 décembre

La OnePlus Pad Go 2 ainsi que la OnePlus Watch Lite seront également dévoilées à cette date

Toute précommande du téléphone ou de la tablette donnera droit à des réductions et à des cadeaux

Le OnePlus 15 vient tout juste d’arriver, mais OnePlus n’a pas encore terminé son année de lancements. Trois nouveaux appareils seront officiellement présentés le 17 décembre.

La vedette de cette annonce sera le OnePlus 15R, considéré comme une version légèrement moins haut de gamme mais tout de même bien équipée du OnePlus 15. Peu d’informations ont été communiquées pour le moment, mais on sait déjà que l’appareil sera proposé en deux coloris : Charcoal Black (noir) et Mint Breeze (vert), qu’il disposera d’un cadre métallique, et qu’il affichera les certifications IP66, IP68, IP69 et IP69K.

La plupart des smartphones n’ont qu’un seul indice d’étanchéité, en général IP68 pour les modèles haut de gamme, ce qui garantit une résistance à une immersion jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes. Mais ici, les autres certifications indiquent une résistance aux jets d’eau à haute pression et à haute température.

Des fuites évoquent par ailleurs la présence d’une puce Snapdragon 8 Gen 5 (hors version « Elite »), d’un double capteur photo de 50 MP, d’un écran 165 Hz, ainsi que d’une batterie de 8 000 mAh – une capacité supérieure à celle des 7 300 mAh du OnePlus 15.

Le 15R devrait être légèrement moins performant que le OnePlus 15 (ci-dessus). (Image credit: Philip Berne / Future)

Autres appareils et bonus de précommande

Outre le 15R, OnePlus annoncera aussi la Watch Lite et la Pad Go 2 le 17 décembre. Cette dernière sera proposée en deux coloris : Shadow Black (noir) et Lavender Drift (lavande). Elle sera compatible 5G, dotée d’un revêtement anti-reflets et livrée avec un stylet intégré.

Les personnes intéressées par le téléphone ou la tablette pourront également bénéficier de bonus de précommande. En France, toute précommande du OnePlus 15R permettra d’économiser 200 €.

Quant à la OnePlus Pad Go 2, elle sera proposée avec une réduction de 80 € en cas de précommande.