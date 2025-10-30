Google Gemini booste OnePlus 15 : l’IA personnalisée devient réalité

OnePlus franchit un cap vers une intelligence artificielle véritablement personnelle sur smartphone, en s’appuyant sur Google Gemini pour y parvenir. Le constructeur a confirmé une nouvelle intégration à sa fonctionnalité Mind Space, transformant les notes, pensées et contenus enregistrés par l’utilisateur en données compréhensibles et exploitables par une IA.

Si la promesse est tenue, le smartphone OnePlus pourrait alors se comporter encore davantage comme un compagnon numérique, prolongeant le concept déjà prometteur de Mind Space.

Celina Shi, directrice marketing Europe de OnePlus, s’est entretenue avec Axel Metz, rédacteur téléphonie chez TechRadar, pour détailler en exclusivité ce partenariat avec Google. L’objectif annoncé : rendre l’intelligence artificielle réellement personnelle en connectant le modèle phare de Google directement aux données stockées dans Mind Space.

« Pour libérer tout le potentiel de Mind Space, un partenariat a été noué avec Google afin d’intégrer profondément Mind Space à Google Gemini. Cette intégration puissante permet à Gemini d’accéder aux informations sauvegardées dans Mind Space et de les combiner avec son LLM avancé ainsi que son accès en temps réel à Internet. Il s’agit ainsi de la toute première IA personnalisée du secteur exploitant Gemini.

Grâce à Google Gemini, il devient possible de se connecter à Mind Space pour extraire et exploiter les informations précédemment enregistrées », a précisé Shi.

Pour celles et ceux séduits par le principe de Mind Space – un espace intelligent déclenché par la touche Plus, permettant de stocker contextuellement des informations personnelles sur son appareil – cette intégration avec Google ouvre des perspectives enthousiasmantes.

Selon les indications de Celina Shi, Gemini serait capable de puiser dans ces données pour répondre à des questions, planifier des événements, ou encore automatiser certaines tâches en fonction du contexte. Un champ d’action que peu d’assistants virtuels maîtrisent aujourd’hui.

Quel est le rôle de Mind Space ?

(Image credit: OnePlus)

Mind Space représente la volonté de OnePlus d’offrir un espace où l’utilisateur peut déposer ce qui l’occupe mentalement : tâches, objectifs, rappels, notes... L’idée est de préserver ces éléments dans un endroit actif, plutôt que de les laisser se perdre dans une application oubliée. Le téléphone devient alors capable d’en faire quelque chose de pertinent.

Avec Gemini, un OnePlus 15 équipé d’OxygenOS 16 pourrait comprendre que l’utilisateur cherche à organiser un anniversaire, terminer un projet de rénovation ou réserver un city trip. L’appareil pourrait alors aider à effectuer des recherches, rédiger des messages, constituer des listes ou gérer les détails à sa place. C’est cette bascule qui est envisagée : une IA qui ne se contente plus de réagir, mais qui agit selon le contexte.

Tout cela dépend bien sûr du niveau de confiance accordé à Google et OnePlus pour la gestion des données personnelles. Mais l’industrie prend clairement cette direction. Une IA gagne en pertinence dès lors qu’elle connaît vraiment son utilisateur – et plus elle en sait, plus elle devient efficace.

La promesse IA de OnePlus

OxygenOS 16 incarne la prochaine grande étape logicielle de OnePlus, avec pour ambition de dépasser les simples gadgets d’IA.

Le système fera ses débuts sur le OnePlus 15, en s’appuyant sur une philosophie baptisée « Intelligemment vôtre ». L’objectif : que l’IA s’adapte à l’utilisateur, et non l’inverse.

Selon la marque, cette approche vise à simplifier le quotidien, stimuler la créativité, améliorer l’organisation et renforcer la sécurité. Tout cela, sans nuire aux performances du téléphone.

Ces promesses peuvent sembler familières, car elles font désormais partie du discours de nombreuses marques. Mais l’intégration de Gemini apporte une réelle nouveauté. Samsung collabore aussi avec Google, mais OnePlus affirme être le premier à connecter Gemini à un système de stockage personnel comme Mind Space.

Ce rapprochement stratégique avec Google a du sens : OnePlus ne dispose pas des ressources nécessaires pour développer un modèle d’IA fondation, mais son savoir-faire en matière de fonctionnalités rapides et légères reste une signature depuis plus de dix ans.

Il faudra désormais observer comment Mind Space et Gemini fonctionnent ensemble en conditions réelles. Mais tout indique que OnePlus entend bien jouer un rôle central dans la prochaine génération de smartphones dopés à l’intelligence artificielle. Si le pari est réussi, l’appareil pourrait se comporter moins comme un écran… et plus comme une extension du cerveau.