Le prochain Razr 60 Ultra de Motorola se dévoile dans une fuite complète de ses caractéristiques

Une fiche technique complète du Motorola Razr 60 Ultra a fuité

Le lancement officiel du smartphone est prévu le 24 avril

Des améliorations notables sont attendues sur ce modèle pliant

Le successeur du Motorola Razr 50 Ultra se fait attendre, mais une fuite détaillée de la fiche technique du Motorola Razr 60 Ultra donne un aperçu concret de ce qui se prépare pour ce modèle à clapet.

Ces spécifications ont été publiées par 91mobiles et le leaker réputé @OnLeaks, et viennent compléter l’annonce officielle de Motorola, selon laquelle ce smartphone – connu sous le nom de Motorola Razr 60 Ultra en dehors des États-Unis – sera présenté jeudi 24 avril.

D’importantes améliorations semblent au programme : un processeur Snapdragon 8 Elite (au lieu du Snapdragon 8s Gen 3), 16 Go de RAM (contre 12 Go auparavant) et une batterie de 4 700 mAh (contre 4 000 mAh), avec des vitesses de charge filaire et sans fil en hausse.

L’écran principal devrait légèrement s’agrandir, passant de 6,9 à 7 pouces, tandis que l’écran secondaire conserverait sa taille de 4 pouces. Le stockage interne devrait également augmenter, avec 512 Go annoncés au lieu de 256 Go.

Appareils photo et dimensions

Le nouveau modèle pourrait être légèrement plus épais que le modèle actuel, présenté ici. (Image credit: Philip Berne / Future)

Côté photo, la fuite indique que la configuration à double capteur 50 MP grand-angle + 50 MP téléobjectif 2x du modèle 2024 serait remplacée par un duo 50 MP grand-angle + 50 MP ultra grand-angle – moins de zoom, mais une capture plus large de la scène.

Si ces éléments se confirment, le Moto Razr 60 Ultra sera légèrement plus haut, plus épais et un peu plus lourd que son prédécesseur, sans changement majeur en termes d’encombrement. Il s’agirait donc d’une évolution respectable d’une année sur l’autre, même si, comme toujours, le prix restera un facteur décisif.

Les rumeurs et fuites ont été nombreuses à l’approche du lancement officiel prévu dans quelques jours. Tout récemment, des benchmarks sont apparus en ligne, confirmant également les améliorations du processeur et de la mémoire.

Un modèle standard Razr 60 pourrait aussi être dévoilé en même temps que le Razr 60 Ultra. De plus, le lancement du Samsung Galaxy Z Flip 7, également un smartphone pliant à clapet, est attendu pour juillet.

