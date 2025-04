Un iPhone 18 plus puissant… grâce à une technologie plus coûteuse

Faut-il changer pour l’iPhone 17 cette année ou patienter jusqu’à l’iPhone 18 ? Une nouvelle fuite laisse penser que le modèle de 2026 bénéficiera d’un gain de performances notable, mais aussi d’un prix probablement en hausse.

L’information provient du leaker réputé Digital Chat Station, relayée sur le réseau social chinois Weibo (via MacRumors). Selon lui, la puce A20 prévue pour la gamme iPhone 18 passera d’un procédé de fabrication en 3 nanomètres à 2 nanomètres, ce qui signifie plus de transistors sur la même surface.

Ce changement devrait entraîner une nette amélioration des performances et de l’efficacité énergétique, avec un impact positif sur l’autonomie. Les puces iPhone gagnent en puissance chaque année, mais une évolution à l’échelle du nanomètre marque en général une différence bien plus importante entre deux générations.

