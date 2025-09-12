Même en forçant, l’iPhone Air ne cède pas et son créateur s’en réjouit

On ne peut s’empêcher de se blâmer. Au beau milieu d’une agréable conversation de podcast avec John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle chez Apple, et Greg Joswiak, le responsable mondial du marketing de la marque, surnommé affectueusement « Joz », le terme « bendgate » a été évoqué. À partir de là, tout est parti un peu de travers.

La discussion se déroulait en présence de Mark Spoonauer, rédacteur en chef mondial de Tom’s Guide, autour du nouvel Apple iPhone Air, présenté la veille, qu’Apple avait mis en avant sans ironie comme un modèle de solidité.

Lors de la keynote, les caractéristiques avaient été dévoilées, parmi lesquelles un châssis en titane de grade 5 et la nouvelle protection Ceramic Shield 2 pour une durabilité maximale. Pourtant, la mémoire collective est tenace et difficile d’oublier la dernière fois qu’Apple avait présenté un grand smartphone très fin. L’iPhone 6 Plus, avec ses 7,1 mm d’épaisseur et son écran de 5,5 pouces, avait marqué les esprits.

Dès son arrivée sur le marché, l’iPhone 6 Plus avait été tordu et plié par les utilisateurs. Sa résistance était si faible qu’Apple avait dû introduire une nouvelle catégorie d’aluminium sur l’iPhone 7 Plus.

Le mot de trop a été prononcé

Avec seulement 5,6 mm d’épaisseur, l’iPhone Air est le téléphone le plus fin jamais conçu par Apple. Le risque semblait évident et la question a été posée à Ternus et Joswiak, avec même l’audace de mentionner « bendgate ». Sont-ils inquiets et comment ont-ils préparé l’iPhone Air, vendu 1 229,00 € , aux épreuves qu’il subira inévitablement à son lancement ce mois-ci ?

Ternus a rapidement rappelé que « comme dit pendant la keynote, il est plus résistant que tous les iPhone précédents, et c’est absolument vrai ». Il a cité l’étanchéité certifiée IP68 et la solidité accrue du Ceramic Shield, trois fois plus résistant que la génération précédente, couvrant les deux faces du téléphone.

« Il dépasse nos critères internes de résistance à la torsion », a ajouté Ternus. Joswiak a alors renchéri en soulignant que « ces critères sont vraiment élevés ».

Joz a ensuite précisé que les équipes avaient « choisi les bons matériaux pour ce produit, et que l’utilisation du titane sur un appareil aussi fin était la clé pour créer une structure incroyablement solide ».

Un iPhone Air en plein vol

Il était tentant d’évoquer les fameux « butt tests », ces tests où l’on s’assoit sur un téléphone. Mais Joswiak a préféré une autre démonstration.

D’un geste soudain, il a brandi son iPhone Air avant de le lancer dans les airs. Le téléphone de 165 grammes a traversé la table, a rebondi et a été rattrapé in extremis. Aucun dommage n’était visible. Joswiak, amusé, n’en avait pas terminé.

« Essaye de le plier », lança-t-il en souriant.

La scène se déroulait sous l’œil des caméras. Le téléphone a été saisi, les pouces appuyés sur l’écran et les doigts sur le dos. Une forte pression a été exercée, mais le smartphone n’a pas cédé, se contentant de fléchir légèrement. Aucun craquement, aucune fissure, seulement le sourire satisfait et confiant de Joswiak.

Mark Spoonauer a lui aussi tenté l’expérience et a plaisanté en se demandant si les clients des Apple Store seraient encouragés à réaliser ce test.

Une protection plus efficace qu’attendu

Mieux qu’un « butt test », l’iPhone Air s’est révélé capable de fléchir légèrement puis de retrouver sa forme initiale dès que la pression cessait.

« Si l’on force vraiment, il peut se courber un peu », a reconnu Ternus. « Mais il reprend immédiatement sa forme », compléta Joswiak.

Cette flexibilité, bien que minime, interrogeait sur la protection de la batterie lithium-ion. Ternus a expliqué que la batterie était protégée par un boîtier métallique, renforçant sa résistance.

Ainsi, l’épisode aura permis de répondre involontairement à la question du « bendgate » concernant l’iPhone Air. Ce téléphone s’impose clairement comme un modèle de solidité. Le test improvisé, presque exigé par le responsable marketing d’Apple, a dissipé un doute persistant.

Un grand sourire de Joswiak, un iPhone Air indemne et une démonstration qui marquera les esprits : l’iPhone le plus fin jamais conçu par Apple a prouvé sa robustesse.

La scène peut être revue dans le premier épisode du podcast publié sur Tom’s Guide et dans la deuxième partie disponible sur la chaîne YouTube de TechRadar.

