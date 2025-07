Un rapport indique que l’iPhone pliant serait doté d’un écran pliable de 7,8 pouces et d’un écran de couverture de 5,5 pouces

Ces dimensions ont déjà été évoquées, ce qui renforce leur crédibilité

Cela placerait néanmoins les écrans de l’iPhone pliant nettement en retrait face à ceux de son principal concurrent

Les interrogations sont encore bien plus nombreuses que les certitudes concernant l’iPhone pliable, notamment en ce qui concerne la taille de ses écrans. Le flou ne vient pas d’un manque d’informations, mais plutôt d’un trop-plein de données contradictoires.

Désormais, un début de consensus semble émerger. Un rapport de TrendForce (relayé par MacRumors) évoque un écran pliable de 7,8 pouces et un écran externe de 5,5 pouces – deux dimensions déjà mentionnées dans le passé.

L’analyste Ming-Chi Kuo, réputé pour ses informations fiables sur Apple, avait avancé les mêmes chiffres en mars. Et en février, le leaker Digital Chat Station avait partagé des tailles quasi identiques.

Toutes les sources ne concordent pas encore, mais les recoupements sont suffisamment nombreux pour que ces dimensions apparaissent comme les plus probables.

Des dimensions en retrait face à la concurrence

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 dispose d'écrans beaucoup plus grands. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Si ces tailles se confirment, l’iPhone pliant ne proposerait pas un affichage particulièrement grand. Le Samsung Galaxy Z Fold 7, à titre d’exemple, dispose d’un écran pliable de 8 pouces et d’un écran externe de 6,5 pouces. Cela revient à offrir à la fois une petite tablette et un smartphone de taille moyenne, alors que l’iPhone pliant pourrait se limiter à un écran principal encore éloigné du format tablette, et à un écran secondaire assez compact.

Un tel choix pourrait le pénaliser, en le rendant moins convaincant pour ceux qui cherchent à la fois une expérience tablette et smartphone. Mais la taille d’écran ne fait pas tout. Si les autres caractéristiques séduisent, si le format reste fin et léger, et que le tarif reste contenu, l’iPhone pliant pourrait malgré tout devenir l’appareil qui démocratise enfin ce format.

Sa sortie, en revanche, ne serait pas pour tout de suite : un lancement avant la fin 2026 semble peu probable, voire encore plus tard.