L’iPhone pliable d’Apple pourrait surpasser le Galaxy Z Fold sur deux points clés

L’iPhone pliable aurait une pliure moins marquée que les autres téléphones pliables

Il bénéficierait aussi d’une charnière de meilleure qualité, ce qui devrait améliorer sa durabilité

Et il pourrait être lancé dans le cadre de la gamme iPhone 18

Apple arrive très tard sur le marché des téléphones pliables. Alors que Samsung s’apprête à lancer la septième génération de ses Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip cette année, le premier modèle pliable d’Apple ne devrait pas voir le jour avant 2026. Mais lorsqu’il arrivera, il pourrait bénéficier de quelques atouts majeurs.

Selon Mark Gurman, spécialiste Apple chez Bloomberg (relayé par GSMArena), l’iPhone pliable présenterait deux avantages majeurs par rapport aux autres modèles. Le premier serait une pliure “quasiment invisible” sur l’écran pliable.

Si Samsung et d’autres fabricants ont progressivement atténué la visibilité de cette pliure – qui apparaît à l’endroit où l’écran se plie – aucun n’est encore parvenu à l’éliminer totalement. L’iPhone pliable pourrait bien s’en approcher.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 a un pli visible (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Une charnière résistante pour le modèle haut de gamme de l'iPhone 18

Deuxième point : Gurman affirme que l’iPhone pliable serait doté d’une “charnière de bien meilleure qualité” que celles actuellement proposées sur le marché. Il ne détaille pas davantage cette information, mais certaines rumeurs évoquent l’utilisation de métal liquide, ce qui améliorerait la durabilité tout en réduisant la taille de la pliure.

Reste à voir si une charnière plus robuste sera un véritable argument de vente, même si cela semble alléchant. Un smartphone pliable sans pliure visible – estampillé Apple – aurait sans doute un fort potentiel.

Toujours selon Gurman, l’iPhone pliable pourrait ne pas former une gamme à part mais plutôt s’intégrer comme le modèle le plus haut de gamme de la série principale, et non comme une alternative de niche au design différent.

Cela rappelle la stratégie récente d’Apple pour ses modèles milieu de gamme : la marque a abandonné le nom « SE » au profit de l’iPhone 16e. Si le modèle pliable sort bien l’an prochain, il pourrait donc intégrer la famille des iPhone 18.

Il faudra probablement patienter plus d’un an encore. Et même si Gurman dispose d’un excellent historique en matière d’informations Apple, il convient de prendre tout cela avec prudence.

