L’iPhone Fold va coûter une fortune — et vous n’en voudrez plus

L’iPhone pliable pourrait coûter 2 399 dollars (à confirmer pour le marché français)

C’est l’un des prix les plus élevés évoqués jusqu’ici

Il pourrait en plus être sans pliure visible, et serait prévu pour un lancement en 2026

Le prix de l’iPhone pliable s’annonce élevé, mais selon la dernière rumeur en date, il pourrait même dépasser les estimations précédentes.

D’après Fubon Research (relayé par MacRumors), le tarif envisagé atteindrait 2 399 dollars, soit environ 2 100 euros. Ce montant reste légèrement inférieur à une prédiction précédente à 2 500 dollars, mais dépasse nettement les autres estimations récentes, qui tablaient entre 1 800 et 2 000 dollars, ou 15 000 yuans, soit autour de 1 800 euros.

Ce prix préoccupant pourrait néanmoins s’avérer exact, Fubon Research l’ayant établi via une analyse de la chaîne d’approvisionnement, tout en tenant compte des marges habituelles d’Apple.

Si tel est bien le prix final, l’iPhone pliable risque de peiner à séduire, et il serait sans doute plus judicieux d’opter pour un iPhone classique accompagné d’un iPad mini 8, qui doit sortir l’an prochain.

Ce duo pourrait coûter moins cher selon le modèle d’iPhone choisi, tout en offrant deux tailles d’écran distinctes. Il sera donc intéressant d’observer si Apple maintient réellement un tarif aussi élevé – et si le public suit.

Sans pliure visible, et lancement prévu

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 présente un léger pli sur son écran. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Côté bonnes nouvelles, UDN (via MacRumors une fois encore) confirme les premières fuites selon lesquelles l’iPhone pliable pourrait être le tout premier smartphone pliable à ne pas présenter de pli visible, ce qui justifierait en partie son tarif.

Le site précise aussi que ce modèle porterait le nom d’« iPhone Fold » et qu’il est en bonne voie pour une sortie en 2026, ayant déjà atteint les phases de validation technique et de pré-production. Pour celles et ceux prêts à dépenser 2 400 dollars dans un téléphone, l’attente pourrait donc être relativement courte.