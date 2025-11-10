L’iPhone Air 2 pourrait enfin corriger l’erreur que tout le monde déteste

L’iPhone Air 2 pourrait embarquer deux caméras à l’arrière

La seconde serait, semble-t-il, un ultra grand-angle, mais Apple ne ferait que l’envisager pour le moment

L’écran et le design de l’iPhone Air 2 ne changeraient probablement pas

L’iPhone Air avait de nombreux atouts, mais sa finesse extrême s’est accompagnée de concessions importantes, dont l’absence d’un second objectif photo à l’arrière. Ce compromis ne serait peut-être pas reconduit avec l’iPhone Air 2.

D’après le leaker réputé Digital Chat Station, relayé par 9to5Mac, l’iPhone Air 2 pourrait intégrer un capteur ultra grand-angle de 48 MP en plus de son capteur principal de 48 MP.

Il semblerait qu’Apple soit encore en phase de réflexion à ce sujet, sans avoir encore arrêté sa décision. Une telle évolution serait bienvenue, car proposer un smartphone haut de gamme avec une seule caméra arrière reste un pari risqué.

Cela dit, cette information est à prendre avec prudence. Non seulement Apple ne ferait qu’envisager ce changement, mais une autre fuite récente sur l’iPhone Air 2 évoquait à nouveau un seul objectif à l’arrière. Par ailleurs, intégrer une seconde caméra risquerait d’épaissir l’appareil, ce qui constituerait un autre point de vigilance pour Apple.

Rendu montrant un iPhone Air 2 équipé de deux caméras arrière (Image credit: Digital Chat Station)

Un design inchangé

Quoi qu’il en soit, Digital Chat Station affirme que peu d’éléments devraient évoluer. L’iPhone Air 2 conserverait son écran de 6,5 pouces à 120 Hz, la technologie Face ID, un format fin et léger, ainsi qu’un design globalement identique à celui de la première version – à l’exception éventuelle de la nouvelle lentille, comme l’image partagée par la source semble l’indiquer.

Il serait pourtant logique que certains composants soient améliorés. Si tout reste identique, l’ajout d’une seconde caméra prendrait alors tout son sens.

Autrement, la seule vraie nouveauté pourrait venir de la puce. Et comme les ventes de l’iPhone Air d’origine n’auraient pas été à la hauteur, un simple gain de puissance ne suffirait sans doute pas à redresser la tendance.

Cela dit, les fuites autour de l’iPhone Air 2 restent encore rares, l’appareil n’étant pas attendu avant septembre. De nouvelles informations sur d’éventuelles améliorations pourraient donc émerger dans les mois à venir.