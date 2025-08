Les premières fuites sur l’iPhone 17 annoncent une surprise colorée… et un prix plus salé

La gamme iPhone 17 pourrait coûter environ 50 dollars de plus que la gamme iPhone 16

Cette hausse serait due aux droits de douane, bien que son impact ait apparemment été atténué grâce aux négociations d’Apple sur le prix des composants

Des clichés montrant plusieurs coloris potentiels de l’iPhone 17 ont également circulé

Il devient de plus en plus probable que la série iPhone 17 soit plus chère que les modèles précédents. Les fuites concernant le prix restent peu nombreuses pour l’instant, mais la majorité d’entre elles pointent dans cette direction, y compris la plus récente.

D’après le leaker @Jukanlosreve, la série iPhone 17 serait vendue environ 50 dollars (environ 45 €) de plus que la série iPhone 16.

Si cela se confirme, le prix de départ de l’iPhone 17 serait aux alentours de 1 000 €, celui de l’iPhone 17 Pro avoisinerait les 1 270 €, et celui de l’iPhone 17 Pro Max atteindrait environ 1 520 €. Évidemment, les taux de change pouvant varier, les prix en France pourraient différer légèrement.

A Brief Note on iPhone 17 Series Price IncreaseA few days ago, Jefferies analysts revealed in their note that the iPhone 17 series could see a $50 price increase.Additionally, WSJ reported last May that Apple was considering raising prices for the iPhone 17 series.Apple's…August 4, 2025

Un modèle iPhone 17 Air est également attendu, et son prix serait équivalent à celui de l’iPhone 16 Plus, soit environ 1 119 €, avec possiblement 40 € supplémentaires si la dernière fuite s’avère correcte.

Quoi qu’il en soit, cette hausse de 50 dollars fait écho à une récente analyse de l’expert Edison Lee du cabinet Jefferies (relayée par @DeItaone), qui estimait que tous les modèles, à l’exception de l’iPhone 17 standard, subiraient cette augmentation.

@Jukanlosreve, de son côté, affirme être arrivé à ce chiffre en modélisant l’impact combiné des droits de douane, de « l’effet dollar faible », et des efforts déployés par Apple pour réduire le coût des composants.

Une palette complète de coloris

Potential price rises are never fun, but in more positive news, leaked photos of potentially every iPhone 17 series shade have emerged.

Which model and color will you choose this year? pic.twitter.com/AtDFutgSX0August 3, 2025

Le leaker Majin Bu a partagé des visuels montrant l’iPhone 17 décliné en noir, blanc, rose, bleu et vert, l’iPhone 17 Air en noir, blanc, bleu et jaune pâle, et les modèles iPhone 17 Pro et Pro Max en noir, blanc, bleu, gris et marron.

Ces couleurs correspondent en grande partie à une précédente fuite, bien que les teintes verte et grise ne figuraient pas dans cette dernière. Par ailleurs, le coloris marron aperçu ici semblait plus orangé dans l’autre version, ce qui laisse encore planer le doute sur les options définitives.

La certitude ne devrait plus tarder, puisque le lancement de la gamme iPhone 17 est attendu pour la première quinzaine de septembre, soit dans environ un mois.