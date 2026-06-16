Les meilleures nouveautés IA de Siri pourraient bientôt passer derrière un abonnement payant chez Apple

La refonte IA de Siri est actuellement gratuite, mais une source fiable prévoit qu’Apple finira par ajouter un abonnement

Cela devrait probablement bloquer des fonctionnalités avancées comme les réponses conversationnelles et la génération d’images, tandis que les fonctions de base resteraient gratuites

Avant cela, Apple voudra sans doute améliorer son modèle d’IA et convaincre que son utilisation en vaut la peine

L’une des plus grandes surprises de la WWDC 2026 a peut-être été l’absence d’annonce d’un abonnement pour la refonte IA très attendue de Siri. Des services concurrents comme Gemini, ChatGPT et Claude réservent leurs meilleurs modèles et fonctionnalités derrière un paywall, mais Apple ne suit pas encore cette tendance — même si cette générosité pourrait ne pas durer.

Le spécialiste reconnu d’Apple Mark Gurman estime dans sa dernière newsletter Bloomberg (via PhoneArena) qu’un abonnement à Siri finira probablement par arriver — mais pas immédiatement, et pas pour tout.

Gurman prévoit qu’Apple conservera gratuites toutes les fonctionnalités existantes de Siri, ainsi que ses nouvelles capacités de contexte personnel local pour rechercher dans les messages et les événements du calendrier, mais estime qu’« un abonnement distinct finira par apparaître » pour des fonctions comme les réponses conversationnelles et la génération d’images.

(Image credit: Apple)

Un avenir probable

Malheureusement, ce scénario semble être le plus probable pour Apple, car ces fonctionnalités d’IA vont coûter très cher à l’entreprise. Apple paie Google environ 1 milliard de dollars par an pour accéder à la technologie Gemini, et des coûts supplémentaires importants s’ajouteront avec des centaines de millions d’utilisateurs exécutant des tâches complexes sur ses systèmes d’IA. Apple n’a pas pour habitude de perdre de l’argent, ce qui laisse penser que l’entreprise pourrait se tourner vers les abonnements pour compenser ces coûts.

Comme le souligne Gurman, des signes de cette évolution apparaissent déjà, puisque les abonnés à iCloud+ bénéficient actuellement d’un accès quotidien plus élevé aux fonctionnalités les plus avancées de Siri (avec une limite d’utilisation quotidienne plus élevée).

Reste à savoir si un futur abonnement Siri serait proposé séparément ou intégré à certaines offres Apple One ou iCloud+, mais une forme d’accès payant semble très probable.

La vraie question porte plutôt sur le moment où Apple introduira cet abonnement. S’il n’a pas encore été lancé, c’est sans doute parce que Siri version IA est encore en phase bêta, et que les premières impressions suggèrent qu’il n’est pas encore au niveau des services concurrents. Apple devra aussi reconquérir des utilisateurs qui ont pu abandonner Siri depuis longtemps au profit de solutions concurrentes. Comme le note Gurman, « Apple doit encore prouver aux consommateurs que sa technologie d’IA mérite d’être utilisée, avant même de pouvoir être payante ».

Il faudra donc du temps pour que le nouveau Siri rattrape son retard, tant en termes de capacités que de popularité. Mais si et quand cela se produira — ce que Gurman estime possible dans les 12 prochains mois — il y a de fortes chances qu’un paiement devienne nécessaire pour accéder à certaines fonctionnalités.