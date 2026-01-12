Le prochain iPhone Air pourrait bien vous faire regretter le vôtre

Un écran plus fin et plus lumineux serait prévu pour l’iPhone Air 2

La batterie de l’appareil pourrait également gagner en capacité

La sortie du téléphone est annoncée pour 2027

L’iPhone Air séduit par son design, mais selon certaines rumeurs, les ventes ne seraient pas à la hauteur des attentes d’Apple. Une nouvelle série de fuites évoque désormais les améliorations attendues pour le modèle iPhone Air 2, dont le lancement est prévu pour 2027.

Ces informations proviennent du site The Elec (relayé par 9to5Google) et évoquent d’abord l’intégration de la technologie CoE (Color filter on Encapsulation) dans l’écran de l’iPhone Air 2. Cette technologie, également prévue pour l’iPhone pliable, permettrait un gain notable en luminosité.

Mais ce n’est pas tout : un écran plus lumineux pourrait aussi être plus fin, ce qui laisserait de la place pour une batterie plus grande dans l’iPhone Air 2. Le test de l’iPhone Air avait déjà qualifié son autonomie de « solide », donc tout progrès dans ce domaine serait bienvenu.

Si Apple parvient à affiner la dalle, l’appareil pourrait lui-même être plus fin. Mais comme l’iPhone Air affiche déjà une épaisseur de seulement 5,6 mm (faisant mieux que le Samsung Galaxy S25 Edge), il serait sans doute plus judicieux d’augmenter la taille et la capacité de la batterie.

Une autre caméra aussi

L'iPhone Air ne semble pas se vendre très bien. (Image credit: Jacob Krol/Future)

L’autre reproche récurrent formulé à l’encontre de l’iPhone Air concerne son unique capteur photo arrière. Des rumeurs laissent entendre qu’Apple prévoirait d’ajouter un second objectif ultra grand-angle sur le prochain modèle.

Une meilleure autonomie et une amélioration du module photo corrigeraient les principales faiblesses de l’iPhone Air, même si l’appareil compte déjà un certain nombre d’adeptes.

Par ailleurs, certaines sources rapportent que Samsung aurait renoncé à lancer un Galaxy S26 Edge, suite aux ventes décevantes de la version actuelle – signe que l’engouement du public pour les smartphones ultrafins reste limité.

Malgré cela, Apple semble décidé à poursuivre avec un nouveau modèle iPhone Air. Il faudra toutefois patienter jusqu’en 2027 : l’entreprise prévoirait de revoir son calendrier de lancement, avec les iPhone 18 Pro et Pro Max attendus en 2026, et les iPhone 18 et iPhone Air 2 prévus pour l’année suivante.