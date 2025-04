iPhone 17e : Apple pourrait lancer un nouveau modèle "e" chaque année

Après trois ans d’attente entre l’iPhone SE 3 et son successeur indirect, l’iPhone 16e, le rythme des mises à jour pour l’iPhone le plus abordable restait flou – mais il semblerait désormais que la gamme suive un cycle annuel.

D’après le leaker bien connu Fixed Focus Digital (relayé par MacRumors), la production de l’iPhone 17e est désormais « à l’ordre du jour » (selon Google Traduction), et l’appareil pourrait être commercialisé en mai 2026, selon une publication complémentaire.

C’est un peu plus tard dans l’année que l’iPhone 16e, dévoilé en février. Peut-être qu’Apple ajuste son calendrier pour stimuler les ventes, pour s’adapter aux iPhone 17 et 18, ou encore pour faire face aux tensions commerciales persistantes avec les États-Unis.

