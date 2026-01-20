Ce bouton discret de l’iPhone cache des fonctions photo que 90 % des gens ignorent

Lorsque l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro ont été lancés avec une nouvelle fonction nommée « Commande Appareil Photo » (Apple évite soigneusement le mot « bouton »), beaucoup espéraient l’arrivée d’un vrai déclencheur, avec mise au point comme sur un appareil photo classique.

Malheureusement, la Commande Appareil Photo ne fonctionne pas tout à fait comme on aurait pu l’imaginer. Cela dit, elle peut tout de même s’avérer très pratique – et les lignes qui suivent permettent d’en tirer le meilleur parti.

Aujourd’hui, cette fonction est présente sur tous les nouveaux modèles d’iPhone, à l’exception de l’iPhone 16e. Elle équipe donc aussi l’iPhone 17 et l’iPhone Air. Pourtant, la majorité des utilisateurs interrogés (qui, pour être justes, ne passent pas leur temps à décortiquer les fonctions des smartphones) utilisent rarement cette commande, ou ne l’activent que par inadvertance.

Il existe pourtant de nombreux cas où la Commande Appareil Photo rend de fiers services. Encore faut-il savoir s’y retrouver dans le petit menu contextuel qu’elle ouvre, et dans les réglages qui permettent de modifier son comportement. Ces quelques repères permettent de la configurer pour ouvrir des applis, zoomer ou ajuster les paramètres de l’appareil photo – avant même de prendre une photo.

Lancer une autre application photo – comme Instagram

(Image credit: Philip Berne / Future)

Première étape : accéder aux réglages photo de l’iPhone. Apple ne place pas les paramètres dans les applications elles-mêmes, mais dans l’app Réglages. Il faut donc ouvrir Réglages, puis faire défiler jusqu’à la section Appareil Photo. En haut de cette rubrique (au moins dans iOS 26.2), se trouve la Commande Appareil Photo.

Le tout premier paramètre permet de définir quelle application photo sera lancée avec cette commande. Il est possible de lancer une simple liseuse de QR code, ou même une application tierce. Instagram, qui à l’origine était une appli photo à filtres, peut ainsi être directement ouvert en mode appareil photo depuis cette commande.

Pour cela, il faut qu’Instagram ait reçu les autorisations nécessaires lors de son installation. Si ce n’est pas le cas, il suffit d’aller dans Réglages > Applications > Instagram pour modifier les permissions.

Ouvrir la Loupe pour voir les détails de plus près

(Image credit: Philip Berne / Future)

Les lunettes de lecture ne sont pas toujours à portée de main. Heureusement, il suffit parfois d’ouvrir l’appli Loupe de l’iPhone pour décrypter les petits caractères sur une carte ou un menu. Et bonne nouvelle : cette appli peut être lancée via la Commande Appareil Photo en un simple clic. Il suffit de suivre la procédure précédente, en sélectionnant Loupe à la place d’Instagram.

L’appli Loupe permet même de prendre des photos. Il est donc possible de zoomer sur un texte, de capturer une image, puis de l’envoyer au lecteur d’Apple pour la transcription. Dans un environnement sombre, la Loupe peut aussi activer la lampe torche.

Obtenir des réponses avec ChatGPT grâce à l’intelligence visuelle

(Image credit: Philip Berne / Future)

Envie de tester un peu d’intelligence artificielle ? La caméra de l’iPhone peut être utilisée avec l’outil « Intelligence Visuelle », l’IA de reconnaissance d’image d’Apple, qui collabore avec ChatGPT pour fournir des réponses (d’autres modèles pourraient être pris en charge ultérieurement). La prochaine fois qu’une question du type « C’est quoi cet oiseau ? » surgit, il suffit d’ouvrir Intelligence Visuelle pour obtenir des informations.

Aucun changement d’application n’est nécessaire ici – Intelligence Visuelle fait partie des fonctions natives de la Commande Appareil Photo. Il suffit de maintenir le doigt appuyé sur la commande, depuis n’importe quel écran (sauf l’application Appareil Photo). Le fonctionnement diffère dès lors que l’appli photo est ouverte.

L’outil prend une photo fixe avant de lancer l’analyse – il ne fonctionne pas en direct. La précision n’est pas toujours au rendez-vous : l’identification d’une maquette Lego Transformers Soundwave comme une fusée Artemis Lego, puis comme Optimus Prime lors d’un second essai, en témoigne. Au moins, les briques ont été reconnues.

Fonctionnalités de la Commande Appareil Photo dans l’application Caméra

(Image credit: Philip Berne / Future)

En plein usage de l’application Appareil Photo d’Apple, la Commande Appareil Photo propose bien plus qu’un simple déclencheur. En appuyant légèrement dessus, un onglet s’ouvre sous le doigt. En glissant vers le bas, une série d’icônes horizontales permet d’explorer les fonctions disponibles.

Depuis Réglages > Appareil Photo > Commande Appareil Photo, certaines fonctions peuvent être désactivées si elles sont jugées inutiles. L’option « Profondeur », par exemple, peut être retirée si l’effet entre ouverture maximale et minimale reste imperceptible. Voici en revanche quelques outils vraiment utiles.

Zoomer ou se mettre en valeur

(Image credit: Philip Berne / Future)

La Commande Appareil Photo permet de zoomer en douceur pour cadrer un sujet ou se rapprocher. Il suffit de choisir l’option Zoom dans le menu, puis de glisser le doigt vers la gauche ou la droite. Vers la gauche pour zoomer, vers la droite pour dézoomer.

Autre possibilité : changer d’objectif. Dans le menu supérieur, sélectionner Caméras à la place de Zoom. Il devient alors possible de passer de l’ultra grand-angle (indiqué « 0,5 ») au capteur principal, puis de défiler jusqu’aux niveaux de zoom 2x, 4x et 8x. Le passage à la caméra selfie s’effectue aussi par ce biais – un simple glissement permet de retourner la vue.

Enregistrer rapidement une vidéo sans changer de mode

(Image credit: Philip Berne / Future)

Au lieu de prendre une photo, une simple pression prolongée sur la Commande Appareil Photo dans l’appli Caméra permet de lancer l’enregistrement vidéo. Celui-ci s’arrête dès que le doigt est relevé. Pratique pour capturer un instant sans avoir à changer de mode. Le bouton photo de l’écran fonctionne de la même manière : une pression courte déclenche une photo, une pression longue lance une vidéo.

Il serait appréciable que cette commande puisse également permettre la prise de rafales de photos, mais cette option est réservée à un autre bouton. Dans les réglages de l’appareil photo, une option permet d’assigner le bouton de volume + à cette fonction. Une pression prolongée sur ce bouton déclenche alors une rafale de clichés.

Ajuster la luminosité ou créer une ambiance

L’outil d’exposition de l’appareil photo mérite d’être exploré – il peut transformer une image surexposée ou trop sombre. Dans l’appli Appareil Photo, il suffit de faire glisser vers le bas le menu des fonctions de la Commande Appareil Photo, puis de défiler vers la droite jusqu’à l’icône « ± » intitulée Exposition.

Un glissement doux vers la gauche ou la droite permet de voir les effets en temps réel. Même sans utiliser les autres fonctions, garder la commande sur Exposition peut s’avérer utile pour corriger une image trop lumineuse, ou éclaircir une scène sombre et révéler les détails des visages.

(Image credit: Philip Berne / Future)

L’attente d’un vrai déclencheur reste entière – un bouton à deux niveaux, comme sur un boîtier photo Fujifilm X-T5, ferait toute la différence. Peut-être qu’un fabricant Android franchira le pas. En attendant, ces astuces permettent de redonner à la Commande Appareil Photo une vraie utilité. Elles seront mises à jour si Apple y ajoute de nouvelles fonctions marquantes.