Autonomie record pour l’iPhone 17 Pro Max, mais pas pour toute la gamme

Les tests d’autonomie révèlent que l’iPhone 17 Pro Max surpasse les autres iPhone et la majorité des téléphones Android

En revanche, l’iPhone Air se positionne comme le plus mauvais élève du classement, et l’iPhone 17 ne fait guère mieux

La série Pixel 10 de Google peine également, tandis que le OnePlus 13 décroche la première place

Avec sa batterie massive de 5 088 mAh et l’efficacité énergétique bien connue des iPhone, il était logique que l’iPhone 17 Pro Max impressionne sur le terrain de l’autonomie. Désormais, les résultats permettent de mesurer précisément cette performance.

Tous les modèles de la gamme iPhone 17 ont été testés, puis comparés à ceux de la série iPhone 16, de la gamme Samsung Galaxy S25, du Google Pixel 10 et du OnePlus 13 (voir graphique plus bas). Chaque appareil a été soumis à une navigation web en continu via le réseau 5G, avec une luminosité d’écran fixée à 150 nits, afin de mesurer leur endurance.

Sans surprise, l’iPhone 17 Pro Max signe une belle performance avec 17 heures et 54 minutes, devançant tous les autres modèles d’iPhone 17.

Il dépasse également tous les modèles de la gamme iPhone 16 (le Pro Max de cette génération atteint tout de même 17 heures et 17 minutes), ainsi que ses principaux concurrents. Le Samsung Galaxy S25 Ultra (5 000 mAh) tient 17 heures et 14 minutes, et le Google Pixel 10 Pro XL (5 200 mAh) s’arrête à 14 heures et 20 minutes, preuve que la capacité ne fait pas tout.

L’iPhone 17 Pro Max n’est pas celui qui offre la plus grande autonomie du test, puisque seul le OnePlus 13 le surpasse, avec un résultat impressionnant de 19 heures et 45 minutes. Ce dernier est toutefois équipé d’une énorme batterie de 6 000 mAh, ce qui explique en partie ce résultat.

Un bon point pour le Pro, à éviter pour l’Air

L'iPhone 17 Pro affiche une longévité moyenne. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

L’iPhone 17 Pro s’en sort également honorablement, atteignant 15 heures et 32 minutes, malgré une batterie de seulement 4 252 mAh. Cela lui permet de devancer l’iPhone 16 Pro (14 heures et 7 minutes) et le Google Pixel 10 Pro (13 heures et 43 minutes). En revanche, il reste en retrait face à des concurrents comme le Samsung Galaxy S25 Plus (16 heures et 55 minutes) ou même le Galaxy S25 de base (15 heures et 43 minutes).

La situation est nettement moins flatteuse pour l’iPhone 17 standard, qui plafonne à 12 heures et 47 minutes. C’est à peine mieux que l’iPhone 16 (12 heures et 43 minutes), et ce modèle ne dépasse que l’iPhone Air et le Galaxy S25 Edge – deux téléphones dont le format compact laissait déjà présager une autonomie en retrait.

Parmi ces formats fins, l’iPhone Air se classe dernier avec seulement 12 heures et 2 minutes d’endurance, ce qui en fait l’appareil le moins autonome du panel. Le Galaxy S25 Edge fait un peu mieux avec 12 heures et 24 minutes.

Pour ceux qui accordent de l’importance à l’autonomie, l’iPhone 17 Pro Max apparaît comme un excellent choix, et l’iPhone 17 Pro reste une option fiable. En revanche, mieux vaut éviter le modèle de base ainsi que l’iPhone Air.