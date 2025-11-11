Apple s’apprête à connecter votre iPhone aux satellites – et ce n’est que le début

Mark Gurman, expert Apple chez Bloomberg, a rapporté des rumeurs concernant de futures améliorations de la connectivité satellite pour l’iPhone

La connexion satellite a été introduite pour les situations d’urgence avec la gamme iPhone 14

Aucun calendrier n’a encore été communiqué concernant les fonctionnalités évoquées

Apple avait largement mis en avant les capacités satellites de l’iPhone lors du lancement de la gamme iPhone 14 en 2022 – la keynote de septembre s’intitulait d’ailleurs « Far Out », avec une communication visuelle inspirée de l’espace.

Pourtant, la connectivité satellite s’est révélée moins révolutionnaire que ce que certains fans attendaient, son usage étant limité aux urgences. Et même si Apple a amélioré la fonctionnalité à chaque génération, les messages et appels via satellite restent réservés aux situations hors réseau et aux cas d’urgence.

D’après Mark Gurman, source la plus crédible en matière de rumeurs Apple, l’entreprise chercherait à changer cela en élargissant les possibilités offertes par la connectivité satellite sur iPhone.

Les fonctionnalités évoquées sont encore floues et sans échéance précise, mais selon Gurman, Apple pourrait vouloir intégrer cette connectivité comme un canal plus classique, au même titre que les réseaux cellulaires traditionnels.

Nouvelles fonctionnalités satellite supposées pour l’iPhone

La connexion satellite fait son apparition sur l'iPhone avec la série iPhone 14 (iPhone 14 Pro Max illustré). (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Le rapport de Gurman évoque plusieurs nouveautés possibles en matière de satellite.

Parmi elles, les plus marquantes seraient sans doute les plus simples : permettre un usage plus « naturel » et étendre les capacités de messagerie.

Ce terme désigne ici la possibilité d’utiliser la connexion satellite dans davantage de situations, par exemple depuis un véhicule ou lorsque le téléphone reste dans une poche. Actuellement, un ciel dégagé est indispensable. Gurman indique aussi qu’Apple souhaiterait autoriser l’envoi d’images via satellite, en complément du service de messagerie textuelle existant.

Pour y parvenir, Apple pourrait combiner la connectivité satellite avec la 5G, afin que les iPhone puissent interroger les satellites via les antennes-relais 5G.

Une intégration plus poussée dans les applications actuelles et futures serait aussi envisagée : des cartes alimentées par satellite dans Apple Plans, ainsi qu’une API satellite dédiée aux développeurs tiers, permettraient d’exploiter ce réseau plus largement.

Des défis de connectivité

Apple a investi dans du matériel réseau propriétaire, tel que le modem C1 qui a fait ses débuts avec l'iPhone 16e. (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Même si ces perspectives sont enthousiasmantes, le chemin reste complexe. Gurman évoque des désaccords internes chez Apple sur le positionnement de l’entreprise : doit-elle agir comme un opérateur dans le domaine des communications satellites ?

Par ailleurs, Apple s’appuie sur la société Globalstar pour assurer cette connectivité. Or, cette entreprise envisage une vente, et SpaceX ferait partie des acquéreurs potentiels. Une situation qui poserait problème pour Apple, soucieuse d’éviter toute dépendance à l’égard d’une société dirigée par Elon Musk, l’un de ses grands rivaux.

Conserver une technologie satellite propre aurait donc du sens, d’autant que cela permettrait à Apple de mieux maîtriser son avenir si ces technologies venaient à se généraliser.

Gurman souligne également que ce contrôle renforcerait la position d’Apple à mesure que la connectivité satellite deviendra plus commune.

Enfin, son rapport mentionne aussi l’éventuel partenariat à un milliard de dollars entre Apple et Google pour intégrer Gemini à Siri dans une future refonte – une décision inattendue, Apple ayant jusque-là collaboré avec OpenAI. Un dossier traité en détail dans un autre article.

La perspective d’être connecté partout sur Terre pourrait bien représenter une avancée en matière de sécurité, de confort et de mobilité.