Apple pris la main dans le sac : tous les secrets des futurs iPhone fuitent !

Nous avons l'iPhone 17, mais quelle sera la prochaine étape ?

De nouvelles informations ont fuité sur les futurs modèles d’iPhone

L’iPhone pliable pourrait intégrer une caméra sous l’écran sans Face ID

Un iPhone Air 2 semble également être en préparation

Si les rumeurs se confirment, Apple préparerait un véritable bouleversement pour sa gamme d’iPhone dans les prochaines années, mené par l’arrivée d’un iPhone pliable. Un nouveau rapport apporte justement quelques précisions sur ce modèle, ainsi que sur un éventuel iPhone Air 2.

Ces informations proviennent d’un rapport des analystes de JP Morgan (relayé par @MaxWinebach), basé sur des données issues de la chaîne d’approvisionnement. Bien que ce type de rapport ne constitue pas une confirmation officielle, il s’appuie généralement sur des sources fiables de l’industrie.

Concernant l’iPhone pliable, sa sortie serait prévue pour le second semestre 2026. Il serait dépourvu de Face ID, mais doté d’une caméra selfie de 24 MP sous l’écran. Une seconde caméra frontale de 24 MP serait également prévue – probablement pour l’écran externe.

Du côté des autres spécifications photo, l’appareil embarquerait un double capteur arrière de 48 MP + 48 MP, avec un objectif ultra grand-angle, mais sans téléobjectif. Une configuration assez simple pour un iPhone, mais logique étant donné la finesse que nécessite un modèle pliant.

Un petit quelque chose dans l’Air

JP Morgan believes the iPhone Air 2 is very much plannedJP Morgan and most bank analysts are VERY good at getting information like this from supply chain https://t.co/JoZfrhG1tr pic.twitter.com/5YHLHQL5jFNovember 5, 2025

Quant au successeur de l’iPhone Air, le rapport indique qu’un iPhone Air 2 verrait bien le jour en 2026, suivi d’un iPhone Air 3 en 2027. Apple semblerait accorder une grande confiance à son nouveau modèle ultra-fin.

L’industrie évoque pourtant des ventes plutôt faibles pour l’iPhone Air – tout comme pour l’iPhone 16 Plus qu’il a remplacé dans la gamme – mais cela ne semblerait pas dissuader Apple, qui n’envisagerait pas d’abandonner cette version.

Le rapport précise par ailleurs que les iPhone Air de deuxième et troisième génération conserveraient le même capteur photo arrière unique de 48 MP, ce qui confirmerait les contraintes imposées par les dimensions réduites du châssis.

Enfin, Apple prévoirait de décaler le lancement de certains modèles de l’iPhone 18, comme l’indiquaient déjà certaines rumeurs : l’iPhone 18 classique et l’iPhone 18e pourraient être reportés à 2027, tandis que les autres versions seraient bien lancées en septembre 2026, comme à l’accoutumée.