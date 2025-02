Apple pourrait priver l’iPhone 17 d’une nouvelle fonctionnalité inattendue

Un nouveau rapport suggère que l'iPhone 17 ne recevra pas le nouveau modem C1 d'Apple

L'iPhone 17 Air devrait en revanche recevoir la nouvelle puce

Apple pourrait opter pour un modem MediaTek pour les quatre principaux modèles d'iPhone 17

Avec chaque nouvelle génération d’iPhone, Apple équipe ses modèles haut de gamme de ses dernières innovations. L’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max devraient ainsi bénéficier de capacités vidéo améliorées, d’un design repensé et d’un processeur plus rapide, ainsi que des composants les plus avancés du moment.

Cependant, une nouvelle rumeur laisse entendre qu’Apple pourrait ne pas intégrer son dernier composant interne conçu en interne à la famille des iPhone 17. Si cette information se confirme, les prochains modèles ne seraient pas équipés du nouveau modem cellulaire C1.

Selon un rapport du média The Information (relayé par PhoneArena), les iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max utiliseraient une puce 5G de MediaTek pour le Wi-Fi, la connectivité cellulaire et le Bluetooth, en remplacement du modem Qualcomm qui équipe la gamme iPhone 16.

Le modem C1 a pourtant été dévoilé récemment avec l’iPhone 16e, premier appareil Apple à intégrer cette nouvelle technologie.

Apple a présenté le nouveau modem C1 dans l'iPhone 16e récemment sorti (Image credit: Future)

Fait intéressant, le rapport indique que l’iPhone 17 Air serait bien doté du C1, et que cette intégration jouerait un rôle clé dans la finesse de ce modèle par rapport aux autres versions.

Depuis plusieurs années, Apple cherche à réduire sa dépendance aux fabricants de composants externes, notamment en développant ses propres puces et chipsets.

Si Apple devait désigner un concurrent direct dans le secteur des processeurs mobiles, ce serait sans doute Qualcomm, dont les puces Snapdragon équipent de nombreux smartphones Android haut de gamme. Le processeur phare actuel de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite, avait d’ailleurs surpassé l’A18 Pro d’Apple lors des premiers tests de performance l’an dernier.

Dans cette optique, Apple aurait tout intérêt à se passer de Qualcomm. Pourtant, la marque continue d’acheter des composants à des entreprises concurrentes, comme en témoignent les écrans et divers éléments de l’iPhone fabriqués par Samsung.

Dans tous les cas, la plupart des utilisateurs ne verront probablement pas de différence notable entre les modems. Toutefois, limiter une innovation matérielle majeure à un modèle milieu de gamme et à une déclinaison ultra-fine semble être une décision surprenante de la part d’Apple. D’ailleurs, comme le rappelle 9to5Mac, la puce C1 pourrait ne pas durer longtemps : des sources indiquent qu’Apple envisagerait à terme d’intégrer ses fonctionnalités directement dans la gamme de processeurs A pour créer une plateforme unifiée.

Quoi qu’il en soit, il ne faut pas s’attendre à une annonce officielle sur la famille des iPhone 17 avant plusieurs mois. En attendant, ces informations restent à prendre avec précaution, car elles ne reposent que sur des rumeurs.