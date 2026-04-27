Apple patauge avec la vérification d’âge sur iOS, mais son système pourrait finir par sauver la mise

Des contrôles de vérification d’âge plus stricts pour les contenus en ligne — en particulier sur les réseaux sociaux — deviennent la norme dans le monde entier. Avec iOS 26.4, Apple a introduit des vérifications d’âge directement au niveau du système pour certains usages sur iPhone, afin de prouver à Helen Lovejoy des Simpson (et aux gouvernements bien réels) que quelqu’un pense enfin aux enfants.

Le déploiement a été tout sauf fluide — rappelant les lancements compliqués des systèmes de vérification de majorité — en particulier pour les personnes ne disposant pas des rares pièces d’identité approuvées par Apple (qui incluent les cartes de crédit, mais pas les cartes de débit).

La mise à jour a été évoquée dans le dernier épisode du podcast (où Josephine Watson, Axel Metz, Lance Ulanoff, Rob Dunne et d’autres intervenants ont également abordé le clavier amélioré de l’iPhone et le virage IA d’Allbirds). Pour prolonger la discussion ici, malgré quelques ratés, cette solution pourrait représenter la meilleure voie à suivre pour la vérification d’âge et, plus largement, pour les contrôles d’identité en ligne.

Pensez aux enfants

Internet a accompagné toute une génération qui a vu les plateformes évoluer, se transformer et devenir toujours plus addictives, tout en laissant proliférer la désinformation alimentée par des armées de bots, au point d’affecter la vie réelle comme la vie numérique. Ambiance réjouissante.

Si certaines plateformes comme YouTube restent appréciées — des chaînes favorites ont suscité un véritable goût pour l’apprentissage, bénéfique à l’école et encore aujourd’hui — le système actuel est défaillant et doit évoluer.

Les contrôles d’âge généralisés et les interdictions totales constituent une approche possible, mais ils agissent souvent comme un instrument brutal là où un scalpel serait nécessaire. Ils soulèvent également d’importantes questions de protection de la vie privée. Certains sites ont déjà mal géré des scans de pièces d’identité, au bénéfice de pirates informatiques. Des craintes légitimes existent aussi concernant la connaissance, par les gouvernements, des activités en ligne, notamment pour les groupes marginalisés.

C’est ici qu’Apple pourrait intervenir.

Une solution idéale n’exigerait pas que chaque entreprise ait accès à toutes les informations d’une pièce d’identité, ni qu’un gouvernement connaisse précisément les sites consultés. Un service a simplement besoin de savoir que la personne est 1) réelle et 2) au-dessus de l’âge requis. Une version numérique d’une authentification à deux facteurs, transmettant uniquement des données limitées de manière confidentielle, pourrait faire des merveilles. Encore faudrait-il pouvoir faire confiance au niveau de confidentialité promis.

(Image credit: Apple)

Apple dispose déjà de solides protections en matière de confidentialité des données sur ses appareils et se trouve dans une position idéale pour mettre en place un système d’identification conforme à cet idéal, ayant construit une grande partie de sa réputation sur la protection de la vie privée, y compris face à des gouvernements ayant tenté d’en réduire la portée.

Les efforts actuels ne sont certes pas parfaits, mais Apple pourrait développer une solution bien plus aboutie. Cela permettrait de préserver un certain niveau de confidentialité en ligne tout en luttant contre les fermes de bots qui dégradent Internet et en empêchant les enfants d’accéder à des contenus inappropriés.

En réalité, les gouvernements intensifient les mesures en matière de vérification d’âge et de sécurité en ligne. La question n’est plus de savoir si le statu quo changera, mais quand. Des internautes avertis ont déjà trouvé des solutions temporaires via des VPN et d’autres méthodes, mais ces contournements pourraient ne pas durer.

Plus la proposition d’une solution pertinente — même imparfaite — tarde, plus le risque est grand de se retrouver avec une option médiocre, notamment parmi celles actuellement envisagées. En partant d’une base plus équilibrée, il serait possible d’évoluer progressivement, plutôt que d’alterner entre approches maximalistes et minimalistes, un cycle dans lequel il serait regrettable de rester enfermé.