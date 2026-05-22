Google a dévoilé plus de nouveautés Android 17 que prévu, mais ces trois fonctions brillent toujours par leur absence

Google confirme l’arrivée de plusieurs nouveautés Android 17

Trois des mises à jour les plus attendues n’ont toutefois pas été annoncées

Un sondage révèle que Gemini Intelligence est la nouveauté la plus enthousiasmante

À quelques heures de la conférence annuelle de Google dédiée aux développeurs, aussi appelée Google I/O, organisée aujourd’hui (19 mai), l’entreprise a annoncé toute une série de nouveautés pour son système d’exploitation Android 17. Mais certaines fonctions évoquées par les rumeurs ont brillé par leur absence.

Avant l’Android Show, au cours duquel Google a confirmé plusieurs nouveautés et améliorations comme les emojis 3D et les « Screen Reactions », les spéculations s’étaient multipliées autour de plusieurs outils Android 17 encore non annoncés, repérés dans des versions bêta par des fouilleurs de code.

D’une refonte visuelle à un nouvel outil de personnalisation de l’écran d’accueil, plusieurs indices semblaient suggérer que ces nouveautés Android 17 seraient annoncées pendant la présentation.

Comme attendu, une évolution visuelle a bien été dévoilée, mais de manière indirecte, avec Material 3 Expressive. Cette interface prolonge la mise à jour Material You introduite avec Android 12, avec des couleurs plus dynamiques et des animations plus réactives. Elle reste toutefois loin de la refonte façon Liquid Glass que certaines fuites laissaient entrevoir.

L’outil de personnalisation de l’écran d’accueil évoqué par les rumeurs est aussi apparu, mais sous une forme différente de celle attendue. Google ne l’a pas officiellement annoncé en tant que tel, mais a présenté un nouvel outil Create My Widget, qui va sans doute encore plus loin en permettant aux utilisateurs de générer plus facilement des widgets personnalisés.

Mais qu’en est-il de la fonction supposée « Motion Assist » (officiellement appelée Motion Cues dans le code bêta d’Android), du verrouillage des applications et d’un nouvel outil de contrôle par gestes ? D’après deux sondages distincts menés auprès de près de 850 votants au total, les utilisateurs ne seront peut-être pas trop déçus de leur absence, puisque ces fonctions figuraient parmi les moins attendues.

Les nouveautés Android 17 les plus enthousiasmantes

Gemini Intelligence est la nouvelle fonctionnalité d'Android 17 que les lecteurs de TechRadar ont le plus hâte d'essayer (Image credit: Google)

Parmi les nouvelles fonctions et améliorations d’Android 17 annoncées pendant l’événement, Gemini Intelligence constitue sans doute la révélation la plus importante. Elle rend Gemini beaucoup plus performant et le rapproche davantage d’un assistant IA agentique.

Vu la place centrale occupée par l’IA dans de nombreuses nouveautés Android, il n’est pas vraiment surprenant que 46 % des lecteurs de TechRadar aient désigné Gemini Intelligence comme l’amélioration qu’ils avaient le plus envie d’essayer.

L’écart est même net, puisque seulement 20 % des lecteurs interrogés se disent surtout intéressés par la nouvelle gamme d’emojis 3D, tandis que 19 % attendent avec impatience l’outil de traduction vocale en texte, Rambler. Des fonctions comme Pause Point, qui aide à mieux gérer le temps d’écran, les nouveaux outils de création comme Screen Reactions, ou encore l’intégration de Gemini dans Chrome figurent parmi les moins attendues.

Quelles annonces attendre à Google I/O ?

Notez bien la date dans vos agendas : la Google I/O commence aujourd'hui (Image credit: Google)

Avec le lancement de Google I/O aujourd’hui, on peut s’attendre à ce que Google remette Gemini Intelligence en avant afin de mieux montrer certains de ses usages potentiels, notamment son nouvel assistant IA agentique, baptisé Remy.

Il y a aussi de bonnes chances que Google présente davantage de matériel dopé à l’IA, notamment les ordinateurs portables Googlebook déjà annoncés, l’enceinte Google Home Speaker et les lunettes connectées Android XR.

Dites-nous lequel de ces produits et services évoqués par les rumeurs vous avez le plus envie d’essayer en votant dans le sondage ci-dessous. Et si quelque chose n’a pas été mentionné, n’hésitez pas à le signaler en laissant un commentaire.

Envie de suivre Google I/O 2026 ? Consultez notre guide pour savoir comment regarder l’événement et connaître toutes les informations utiles. Pensez aussi à suivre notre couverture, puisque nous rendrons compte de l’événement, qui débute à 19 h (heure de Paris) le 19 mai.