Android 17 bêta 1 dévoile ses nouveautés… et elles pourraient tout changer

La première bêta d’Android 17 est désormais disponible

Elle apporte des améliorations pour les appareils à grand écran ainsi que des optimisations de performances

Elle inclut également quelques changements d’interface et permet enfin de supprimer le widget At a Glance

Après un léger retard, la première bêta d’Android 17 est désormais disponible. Si elle ne regorge pas de nouveautés autant que certaines précédentes versions d’Android, plusieurs changements pourraient toutefois s’avérer particulièrement importants.

La plupart des évolutions majeures étaient déjà attendues, notamment la décision de Google d’empêcher les développeurs de contourner les exigences liées à l’orientation et au redimensionnement des applications. Cette mesure pourrait frustrer certains développeurs, mais elle devrait garantir un affichage nettement plus adapté sur les appareils à grand écran, comme les tablettes et les meilleurs smartphones pliants.

L’autre changement majeur n’est pas visible à l’œil nu, mais devrait se faire sentir à l’usage. L’entreprise a travaillé à l’amélioration des performances des smartphones Android, notamment grâce à l’ajout d’un nouveau système de « generational garbage collection », censé réduire la charge du processeur et limiter l’utilisation de la mémoire.

Comme attendu, cette bêta propose également des transitions plus fluides pour l’appareil photo, avec de nouvelles API photo de niveau professionnel destinées à éviter les blocages et les saccades lors du passage d’un objectif à un autre.

En plus de ces évolutions prévues, la première bêta d’Android 17 réserve aussi quelques surprises, repérées par Android Central.

(Image credit: Sanuj Bhatia / Android Central)

Raccourcis personnalisables et widget supprimable

Parmi ces nouveautés figure un design plus fin pour la barre de recherche de l’écran d’accueil, ainsi que la possibilité de remplacer le raccourci AI Mode par d’autres options, comme un accès direct aux traductions, à la météo, à un dictionnaire, et bien d’autres encore, comme le montrent les captures d’écran ci-dessus.

Quel que soit le raccourci choisi, celui-ci s’intègre désormais directement dans la barre de recherche, et non plus à côté. En revanche, seule l’icône AI Mode peut être remplacée, et non celles de la recherche vocale ou de Google Lens qui l’accompagnent.

Autre changement apprécié, il est enfin possible de supprimer le widget « At a Glance ». Le panneau de volume évolue également, avec l’ajout d’une icône de paramètres en bas de l’écran permettant d’accéder rapidement aux réglages du volume. À ce sujet, la gestion du volume a été harmonisée afin d’offrir une expérience d’écoute plus cohérente entre les applications.

Pour l’instant, il s’agit de l’essentiel des éléments identifiés, mais d’autres fonctionnalités ou ajustements pourraient encore se cacher dans cette bêta, ou apparaître dans de prochaines versions.

Celles et ceux qui souhaitent tester ces nouveautés peuvent le faire à condition de disposer d’un Google Pixel 6 ou d’un modèle plus récent. Il suffit de se rendre sur le site du programme bêta Android, de se connecter avec son compte Google, puis de sélectionner l’appareil Pixel sur lequel installer la version bêta.

Ensuite, sur le téléphone, il faut accéder à Paramètres > Système > Mises à jour logicielles, puis lancer l’installation de la bêta. Il convient toutefois de garder à l’esprit qu’elle peut contenir davantage de bugs qu’une version finale d’Android.