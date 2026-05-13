The Android Show 2026 a levé le voile sur les 7 fonctions d’Android 17 qui pourraient tout changer

Le pré-show Android de Google avant l’I/O 2026 vient de se terminer, avec une avalanche d’annonces autour de nouvelles fonctions et d’améliorations apportées aux outils Android déjà existants.

Comme on pouvait s’y attendre, beaucoup de ces nouveautés concernent l’IA. Mais Google a aussi annoncé de nouveaux emojis, des progrès sur la sécurité d’Android et plusieurs autres évolutions.

Voici donc les sept nouveautés Android 17 les plus importantes annoncées pendant The Android Show.

1. Gemini Intelligence

(Image credit: Google)

Gemini Intelligence est sans doute l’annonce la plus importante de The Android Show. Il s’agit, en substance, d’une amélioration de Gemini, qui le rend beaucoup plus capable et le rapproche davantage d’une IA agentique.

Avec cette évolution, Gemini peut passer facilement d’une application à l’autre pour accomplir des tâches, avec un minimum de supervision de votre part. L’un des exemples donnés consistait à maintenir le bouton d’alimentation enfoncé lorsqu’une liste de courses apparaît sur le téléphone, puis à demander à Gemini de créer un panier avec tous ces articles pour une livraison.

Autre exemple, prendre en photo une brochure de voyage et lui demander de trouver un séjour similaire pour six personnes sur Expedia. Il est ensuite possible de suivre l’avancement de Gemini dans cette tâche via les notifications.

Gemini Intelligence permet aussi de créer des widgets personnalisés grâce à une nouvelle fonction « Create My Widget ». On peut, par exemple, lui demander de suggérer chaque jour une nouvelle recette végétarienne. Il créera alors un widget redimensionnable pour l’écran d’accueil, adapté précisément à cette demande.

Ces outils seront déployés à partir de « cet été », d’abord sur les derniers Google Pixel et Samsung Galaxy.

2. Rambler

(Image credit: Google)

Utiliser la dictée vocale peut faire gagner beaucoup de temps dans les applications de messagerie, mais l’outil reste imparfait dans son état actuel. Ces dernières années, il s’est globalement amélioré pour comprendre ce qui est dit. Mais produire une transcription exacte, mot pour mot, signifie souvent conserver les « euh », les hésitations ou les répétitions, comme cela arrive naturellement à l’oral lorsque l’on réfléchit en parlant.

La nouvelle fonction Rambler de Google, qui relève techniquement de l’ensemble Google Intelligence mentionné plus haut, se charge simplement d’identifier et d’extraire les éléments importants de ce qui a été dit, puis de les transformer en message clair et concis.

Pour les personnes multilingues, Rambler peut aussi gérer des passages fluides d’une langue à l’autre dans un même message. L’outil ne stocke ni n’enregistre les données du message, ce qui devrait limiter les inquiétudes liées à la confidentialité.

3. Gemini dans Chrome

(Image credit: Google)

L’intégration de Gemini dans Chrome devient elle aussi plus intelligente et plus agentique. À partir de fin juin, elle proposera une fonction de navigation automatique capable, par exemple, de prendre des rendez-vous ou de réserver des places de parking via Chrome. Cette fonction n’est pas totalement nouvelle, mais elle arrive désormais sur Android.

Gemini dans Chrome s’améliore aussi pour fournir une aide contextuelle. Il pourra proposer des réponses adaptées à vos loisirs, à vos centres d’intérêt et à votre vie quotidienne, à condition d’activer Personal Intelligence.

Il pourra aussi agir au-delà de Chrome, par exemple en ajoutant des éléments à votre calendrier, en recherchant dans Gmail ou en ajoutant des listes de tâches dans Keep.

Une intégration de Nano Banana arrivera également bientôt. Elle permettra de créer de nouvelles images et de personnaliser celles trouvées en ligne directement dans Chrome.

4. Des emojis en 3D

Les emojis ont eux aussi droit à une amélioration. Google a annoncé une nouvelle série d’emojis en 3D, baptisée Noto 3D.

Google affirme que ces icônes ajouteront plus de matérialité aux échanges en ligne, afin que les émotions gardent du poids même lorsqu’elles sont exprimées par message.

La promesse est ambitieuse. Mais, au minimum, disposer de nouveaux emojis reste toujours appréciable. Ces nouveautés arriveront plus tard cette année, d’abord sur les téléphones Pixel.

5. Pause Point

(Image credit: Google)

Pause Point est un nouvel outil conçu pour aider à passer moins de temps sur son téléphone, ou du moins moins de temps à faire défiler des applications plus addictives qu’utiles.

Le principe consiste à choisir les applications pour lesquelles l’activer. Avant d’accéder à l’une d’elles, une « pause » de 10 secondes s’affiche. Pendant ce délai, l’outil propose de faire un exercice de respiration, de régler un minuteur pour limiter le temps passé dans l’application, de regarder quelques photos favorites ou de basculer vers une autre application suggérée, potentiellement jugée plus utile.

Pause Point impose aussi de redémarrer le téléphone pour être désactivé. Cela réduit les chances de le couper dans un moment de faiblesse.

6. De nouveaux outils pour les créateurs

(Image credit: Google / Meta)

Google introduit aussi de nouvelles façons de créer et de partager avec Android 17. Parmi elles figurent les « Screen Reactions », qui permettent d’enregistrer facilement à la fois son visage et son écran.

Google améliore aussi l’affichage des photos et vidéos sur Instagram lorsqu’elles sont capturées avec un téléphone Android. Le groupe travaille avec Meta pour permettre la capture et la lecture en ultra HDR, une stabilisation vidéo intégrée et de meilleures performances en basse lumière.

Google et Meta déploient également des outils exclusifs à Android pour l’application Edits d’Instagram. Parmi eux, « smart enhance », qui utilise l’IA directement sur l’appareil pour améliorer les photos et vidéos en un seul geste, ainsi que la séparation du son. L’application Edits peut ainsi identifier et séparer automatiquement les pistes audio, afin de renforcer plus facilement les sons souhaités et de réduire ou supprimer ceux dont on ne veut pas.

7. De grosses améliorations de sécurité

(Image credit: Google)

Enfin, parmi les grandes nouveautés, Android va recevoir de nombreuses améliorations de sécurité. Elles incluent une nouvelle protection contre l’usurpation d’identité téléphonique, qui mettra automatiquement fin aux appels provenant d’un numéro falsifié.

Pour cela, Google travaille avec certaines banques et institutions financières. Lorsqu’un appel semble venir de l’une d’elles, Android demandera à l’application de l’établissement, si elle est installée sur le téléphone, si l’appel vient réellement de lui. Si l’application répond que non, l’appel sera automatiquement interrompu.

Ce n’est pas une fonction propre à Android 17 à proprement parler. Elle sera même déployée dans les prochaines semaines sur les téléphones équipés d’Android 11 ou d’une version ultérieure. Au départ, elle ne fonctionnera toutefois qu’avec Revolut, Itaú et Nubank. Google promet cependant d’ajouter d’autres banques plus tard cette année.

Google améliore aussi Live Threat Detection, une fonction déjà existante qui alerte l’utilisateur en cas d’application suspecte sur son appareil. L’outil prendra désormais en compte davantage de comportements jugés suspects. Il gagne aussi une « surveillance dynamique des signaux », censée repérer plus rapidement les comportements suspects des applications, afin que l’appareil ne reste jamais exposé longtemps.

Enfin, Android 17 permettra de verrouiller un téléphone perdu avec une authentification biométrique. Même si quelqu’un l’a volé et connaît d’une manière ou d’une autre le mot de passe ou le code PIN, il ne pourra donc toujours pas le déverrouiller.