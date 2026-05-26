Cette fonction méconnue de l’iPhone a permis d’éviter le pire après une chute de 100 mètres, et elle pourrait un jour vous sauver la vie

La fonction Détection des accidents d’Apple a sauvé la vie d’une conductrice au pays de Galles

La femme a chuté de 100 mètres d’une falaise en conduisant tard dans la nuit

La Détection des accidents appelle automatiquement les secours lorsque l’utilisateur ne peut pas le faire

Aujourd’hui, les meilleurs iPhone d’Apple ne servent pas seulement à passer des appels et à envoyer des messages. Ils peuvent aussi sauver des vies. C’est exactement ce qui s’est produit lorsqu’une femme a chuté de 100 mètres du flanc d’une montagne au volant de sa voiture. Heureusement, son iPhone est venu à son secours.

Comme le raconte la BBC, Natalia Sidorska roulait tard dans la soirée sur une route de montagne, dans le Denbighshire, au pays de Galles, afin de se changer les idées. Après avoir pris un virage trop rapidement, elle a perdu le contrôle de son véhicule, quitté la route et plongé 100 mètres plus bas.

Sa voiture a dévalé le flanc de la montagne avant de s’immobiliser violemment. En ouvrant les yeux, Sidorska a compris que le véhicule était en feu. Après avoir réussi à sortir et à ramper pour s’éloigner, elle a vu sa voiture exploser quelques secondes plus tard.

Sans que Sidorska le sache, son iPhone avait prévenu les secours et ses contacts d’urgence grâce à la fonction Détection des accidents, qui s’active automatiquement dès qu’elle détecte un choc violent. Par chance, les services d’urgence sont arrivés 20 minutes plus tard. « Nous sommes reconnaissants envers Apple pour ce que l’iPhone a fait », a-t-elle déclaré. « Elle ne pense pas qu’elle aurait pu obtenir de l’aide aussi rapidement. »

Une fonction qui peut sauver des vies

Le Centre de notifications iOS (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Apple a lancé sa fonction Détection des accidents en 2022, et l’entreprise a depuis mis en avant les nombreuses fois où elle a permis de sauver des vies. L’un de ses grands atouts tient à son fonctionnement automatique. Lorsqu’elle détecte un accident, elle lance un compte à rebours de 10 secondes. Si l’alerte n’est pas annulée pendant ce délai, l’iPhone appelle les services d’urgence à votre place. Les secours peuvent donc souvent être prévenus bien avant que la personne impliquée puisse le faire elle-même.

La Détection des accidents peut aussi transmettre votre position exacte aux secouristes, afin de les aider à vous retrouver rapidement et à intervenir. Elle peut également inclure les informations médicales importantes enregistrées dans la fiche médicale de l’iPhone, si celle-ci a été configurée. Cette fiche contient notamment des données sur vos allergies, besoins particuliers et autres informations qui peuvent s’avérer vitales en situation d’urgence.

La Détection des accidents est activée par défaut sur les iPhone 14 et modèles suivants, les Apple Watch Series 8 et modèles ultérieurs, les Apple Watch SE de deuxième génération et modèles suivants, ainsi que les Apple Watch Ultra et modèles ultérieurs. Pour vérifier qu’elle est bien activée, ouvrez l’app Réglages sur votre iPhone, touchez Appel d’urgence, puis assurez-vous que l’option Appel après accident grave est activée.

Il faut aussi vérifier que la fonction Appel d’urgence d’iOS peut accéder à votre position et la transmettre aux secours. Pour cela, allez dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Service de localisation > Services système, puis activez Appels d’urgence et SOS.

Enfin, il est recommandé de remplir votre fiche médicale, qui contient des informations médicales importantes et la liste de vos contacts d’urgence. Ouvrez l’app Santé sur votre iPhone, allez dans l’onglet Résumé, puis touchez votre avatar. Touchez Fiche médicale et remplissez tous les champs utiles. Pensez aussi à activer Afficher en mode verrouillé et Partager durant un appel d’urgence, afin que ces informations médicales puissent être transmises aux secours si nécessaire.

Une fois ces réglages effectués, votre iPhone sera prêt à intervenir en cas d’accident. Avec un peu de chance, vous n’en aurez jamais besoin. Mais une fois correctement configurée, la Détection des accidents peut être là pour sauver une vie, comme elle l’a fait pour Natalia Sidorska et bien d’autres personnes.